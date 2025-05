Anthony Edwards nega atuação ruim no jogo 4 contra o Thunder

O Minnesota Timberwolves esperava um grande jogo de Anthony Edwards para empatar a série contra o Oklahoma City Thunder. Mas, na prática, teve uma atuação discreta do jovem astro. Ele só fez 16 pontos nessa segunda-feira, enquanto converteu cinco de 13 arremessos de quadra. Vários fãs e analistas vão dizer que não foi uma boa noite do craque, mas ele discorda dessa visão. Discorda muito.

“Eu não acho que tive uma atuação ruim porque não tentei arremessos o bastante para avaliar dessa forma. Eles só tiveram um bom plano de jogo e, assim, conseguiram me manter longe da bola. Sei que muita gente vai dizer que tive problemas, mas discordo demais. Não foi isso. Afinal, fiz a jogada certa a noite inteira”, cravou o ala-armador, depois da derrota por 128 a 126.

É difícil, por mais argumentos que Edwards tenha, não ver o seu desempenho como uma decepção. Discreto, em primeiro lugar, é uma das últimas palavras para descrever o seu estilo de jogo. Além disso, nos dois jogos anteriores da final do Oeste, ele marcou 30 ou mais pontos para comandar o Timberwolves. O anotador garante que a importância da partida não teve peso em sua performance.

Publicidade

“Não coloco nenhuma pressão em mim mesmo, pois o meu foco está em tentar vencer. Esse é o único fardo que carrego. É claro que eu quero levar a bola até o mais próximo possível do aro e atacar a cesta. Mas não vou fazer arremessos ruins e quebrar o ritmo do time para isso. Então, digo que joguei da forma certa e tomei boas decisões hoje”, reforçou o astro de 23 anos.

Leia mais sobre Anthony Edwards

Por outro lado

Mas não foi só Anthony Edwards quem decepcionou a torcida do Twolves no quarto jogo da série contra o Oklahoma City Thunder. Julius Randle, por exemplo, teve uma atuação ainda pior do que o colega. Ele fez só cinco pontos, com uma cesta de quadra em sete tentativas. O ala-pivô admitiu que a defesa adversária conseguiu o “retirar” da partida.

Publicidade

“Eu acho que, na maior parte do jogo, aceitei ser só um espectador. Fui passivo demais e, por isso, sinto que precisava ter me envolvido mais em nossas ações ofensivas. Acho que tentei o meu primeiro arremesso no segundo tempo quando já faltava 20 segundos para o fim do terceiro quarto. Certamente, não posso me permitir uma postura assim”, reconheceu o veterano.

Com esse revés, o Timberwolves está a uma derrota da eliminação dos playoffs. Randle não pode garantir que o time vencerá as próximas três partidas, mas sabe o que deve fazer para que tenham mais chances. “Eu preciso me colocar em condições de ser mais agressivo em quadra. Pois ficar esperando em um canto ou só tentar pegar os rebotes ofensivos não vai nos levar além”, concluiu.

Publicidade

Sem bola

A estratégia defensiva do Thunder para limitar Edwards e Randle, certamente, funcionou na vitória como visitante. Eles combinaram para 21 pontos em 20 arremessos, enquanto cometeram dez desperdícios de bola. Tanto que a marcação do time foi razão de elogios para além dos envolvidos nas quatro linhas. O analista Michael Malone, da ESPN, viu a vitória bem ligada ao sucesso dessa abordagem.

“Minnesota precisava de um grande jogo de Anthony hoje, mas a defesa de Oklahoma City merece crédito. Eles lançaram jogadores diferentes em cima dele em diferentes momentos do jogo, dobraram a marcação e fecharam o garrafão. Não deixaram que tocasse na bola, em síntese. E a melhor forma de parar um grande pontuador é não deixar que tenha a bola nas mãos”, avaliou o ex-técnico do Denver Nuggets.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA