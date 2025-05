Shai Gilgeous-Alexander faz 40 e Thunder vence Timberwolves

Em um grande jogo, Shai Gilgeous-Alexander teve noite de MVP para dar a vitória ao Oklahoma City Thunder sobre o Minnesota Timberwolves. Com 40 pontos, dez assistências e nove rebotes, o melhor jogador de 2024/25 teve uma atuação incrível para colocar seu time a uma vitória das finais da NBA. Jalen Williams e Chet Holmgren também brilharam. Enquanto isso, Anthony Edwards e Julius Randle foram muito abaixo do que se esperava.

Oklahoma conteve todas as tentativas de reação do rival. Sobretudo no segundo tempo, com ambos os times em alto ritmo de ataque. O Thunder converteu arremessos difíceis com seu MVP e outros dois principais jogadores. Além disso, bolas de três livres com o entorno seguraram a vantagem e a vitória. Os donos da casa tiveram 64 pontos de seus reservas em um grande esforço. Mas não foi o suficiente para vencer e empatar a série.

Agora o duelo vai para Oklahoma City outra vez. O jogo 5 é na próxima quarta-feira (28) às 21:30. Se o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander vencer o Timberwolves de Anthony Edwards, o líder do Oeste estará nas finais da NBA de 2024/25.

Então, confira como foi o jogo 4 que marcou outra vitória do Thunder na série.

Primeiro tempo

Oklahoma trouxe outra energia para o jogo 4. O ataque teve um começo explosivo de Jalen Williams. Atacando o aro, mas também indo muito bem do perímetro com três bolas triplas, ele foi ótimo para o time nos 12 minutos iniciais. Enquanto isso, Shai Gilgeous-Alexander também marcou 13 pontos e fez muitas infiltrações com passes para fora que viraram arremessos de três.

Enquanto isso, Minnesota também teve um forte começo, mas de seus jogadores secundários. Jaden McDaniels, por exemplo, fez dez pontos ainda no primeiro quarto. Mas Anthony Edwards não esteve em ritmo. Ele tentou seu primeiro arremesso apenas no minuto final do período. Enquanto isso, tentava ajudar o time com passes. Alguns erros de ataque ruins de Julius Randle e Donte DiVincenzo também puniram a equipe.

Aliás, o volume foi algo que jogou contra os donos da casa no primeiro tempo. Afinal, o Timberwolves além dos erros de ataque, também perdeu a batalha de rebotes ofensivos. Oklahoma até não aproveitou tanto quanto poderia, mas sempre conseguiu posses extras. Isso atrapalhou o time da casa. Enquanto isso, o MVP de 2024/25 manteve seu ritmo. Ele marcou mais oito pontos no segundo período.

Tudo foi pior porque Edwards do outro lado, não encontrou seu melhor nível. Bem marcado por nomes como Lu Dort e Alex Caruso, o astro teve outro quarto com apenas um arremesso. Mas Minnesota não deixou a vantagem aumentar demais. Sobretudo pelo desempenho de alguns reservas. Nickeil Alexander-Walker, Naz Reid e DiVincenzo tiveram ótimos minutos. Terrence Shannon, também. Por fim, o Thunder foi para o intervalo com 65 a 57.

Segundo tempo

Um terceiro quarto marcado por sequências. Os donos da casa começaram quentes. Um 9 a 0 logo de cara para diminuir a vantagem em dois pontos, com Anthony Edwards mais agressivo. Mas o Thunder respondeu, reabrindo sete pontos de frente. Apesar disso, foi um quarto difícil para o time visitante, sobretudo em sua missão de entrar no aro. Rudy Gobert fez um grande trabalho.

Depois de o Thunder recuperar sua frente, outra sequência do Timberwolves. Bolas de três de Donte DiVincenzo, os minutos dos reservas outra vez surtindo efeito. Mas dois arremessos de três de Cason Wallace e Alex Caruso recolocaram o time de Oklahoma City na frente após o jogo chegar a ficar empatado. Além disso, uma bela cravada de Chet Holmgren ajudou. Por fim, os donos da casa diminuíram a vantagem. Mas não o suficiente para virar. O Thunder vencia por 90 a 85.

O segundo tempo repetiu o roteiro. Os reservas mantinham seu time no jogo e criavam ímpeto para uma virada de Minnesota. Mas a resposta do Thunder sempre chegou. O ataque de Oklahoma City foi incrível nos últimos 12 minutos. A equipe fez 38 pontos e acertou 13 de 20 arremessos. Enquanto isso, os donos da casa anotaram 41, mas não foi o bastante.

O MVP terminou o último período com 11 pontos. Edwards fez seis. A diferença entre os grandes astros fez diferença ao longo de toda a noite. Mas outros também apareceram para o Thunder. Afinal, Jalen Williams fez 14 pontos nos últimos 12 minutos. Além disso, Chet Holmgren marcou outros nove. O trio do Thunder somou 95 dos 128 pontos de OKC. A série, assim, está 3 a 1 para o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Timberwolves.

(2) Oklahoma City Thunder 128 x 126 Minnesota Timberwolves (1)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 9 10 1 0 Jalen Williams 34 3 5 3 0 Chet Holmgren 21 7 1 1 3 Alex Caruso 10 2 1 2 0 Cason Wallace 7 3 3 2 1

Três pontos: 16-37; Williams: 6-9

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Nickeil Alexander-Walker 23 4 6 2 0 Jaden McDaniels 22 4 2 4 1 Donte DiVincenzo 21 3 5 1 0 Anthony Edwards 16 4 6 0 0 Rudy Gobert 13 9 3 0 1

Três pontos: 18-41; DiVincenzo: 5-8

