Anthony Edwards domina e Timberwolves atropela Thunder

Em um jogo de grande atitude, o Minnesota Timberwolves diminuiu a vantagem do Oklahoma City Thunder com show de Anthony Edwards. Apenas uma melhora em todos os sentidos para o time em seu primeiro jogo em casa na série. Ajustes corretos, um grande desempenho de atletas que estavam abaixo. Por fim, uma enorme vitória, na pior derrota do Thunder em toda a temporada 2024/25.

O jovem craque começou liderando o ímpeto de seu time. Afinal, logo de cara, Edwards marcou 16 pontos e cinco rebotes. Isso foi apenas no primeiro quarto. Bandejas, roubos de bola que viraram enterradas, punindo as coberturas e acertando bolas de três. Foi, acima de tudo, uma imposição do craque, que a partir daí deu todo o ritmo que confiança que seu time precisava.

Chris Finch teve duas novidades. A ajuda em Shai Gilgeous-Alexander após os pick-and-rolls, com direito a alguns roubos de bola de Rudy Gobert sobre o MVP. Tudo isso virou transição e o Timberwolves só aumentou sua vantagem de forma progressiva. Além disso, o calouro Terrence Shannon Jr ganhou minutos e foi ótimo dos dois lados da quadra.

Por fim, as bolas de três do banco de reservas enfim caíram. Julius Randle se sentiu mais confortável, seja na hora de atacar o aro, ou de criar desequilíbrios na defesa rival. Naz Reid realmente teve um ritmo diferente. Enquanto isso, a defesa que tanto se destacou nos playoffs de 2023/24 se fez presente pela primeira vez nessa série. Salvo os primeiros minutos do primeiro e terceiro quarto, Minnesota apenas amassou o líder do Oeste.

O Thunder, por outro lado, nunca pareceu confortável em quadra contra o Timberwolves de Anthony Edwards. A pressão sobre o cestinha funcionou. Shai Gilgeous-Alexander pareceu hesitante pela primeira vez nessa série, após vários jogos de domínio. Nem ele, nem Chet Holmgren e nem Jalen Williams passaram sequer dos 15 pontos no terceiro jogo da série. Com 14, o MVP teve sua pior marca em pontos e arremessos feitos.

Oklahoma pareceu surpreso pela quantidade de ajustes de Minnesota. Enquanto tudo que estava faltando para os donos da casa apareceu, o Thunder bateu alguns recordes negativos em uma noite para esquecer em Minnesota. O símbolo disso? Bandeira branca hasteada ainda no terceiro quarto, com todos os reservas da quadra.

Foi a pior derrota em termos de desvantagem de toda a campanha de Oklahoma. Aliás, para se ter uma noção, esse time jamais havia ficado mais de 30 pontos atrás no placar em nenhum jogo de 2024/25. Terminou a primeira etapa perdendo por 31. Enfim, foi uma noite trágica para o time que dominou a série e a temporada.

Minnesota, aliás, marcou 70 pontos no primeiro tempo e outros 73 no segundo tempo. As maiores marcas da história da franquia em playoffs.

O próximo jogo da série será na próxima segunda-feira (25) em Minnesota. O Timberwolves buscará o empate na série, enquanto o Thunder luta para abrir um 3 a 1 e ter a chance de fechar o duelo em casa no jogo 5 da próxima quarta-feira (27).

(2) Oklahoma City Thunder 101 x 143 Minnesota Timberwolves (1)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 14 2 6 0 1 Ajay Mitchell 14 0 1 1 0 Jalen Williams 13 4 2 0 0 Chet Holmgren 10 5 2 1 0 Dillon Jones 10 3 1 1 0

Três pontos: 14-44; Jones: 2-2

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 30 9 6 2 0 Julius Randle 24 4 3 0 0 Terrance Shannon Jr. 15 2 1 1 0 Nickeil Alexander-Walker 12 3 2 0 0 Naz Reid 10 8 2 0 1

Três pontos: 20-40; Edwards: 5-8

