NBA: Neymar fará react ao vivo do duelo Thunder x Timberwolves

O jogo 4 dos playoffs da NBA entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder terá um espectador especial: o astro Neymar Jr. Em parceria com o Disney+, o craque do Santos e da seleção brasileira fará um react ao vivo do duelo pelas finais do Oeste. A iniciativa promete um clima “descontraído”, com amigos do camisa 10.

“A iniciativa levará os assinantes do Disney + para dentro da casa de Neymar. Assim, o craque estará ao lado de seus amigos para assistir ao jogo da NBA. Então, entre lances decisivos e jogadas de tirar o fôlego, o público poderá ver na plataforma os comentários e reações espontâneas do atleta e dos amigos”, explicou a emissora.

Além de Neymar, o react terá alguns amigos do craque do futebol. Entre eles, estão: o cantor Felipe Araújo, o jogador de vôlei Bruninho, o jornalista Eduardo de Meneses, além dos criadores Fernando Medeiros, Natália Guitler e Sofia Espanha. Por fim, o comediante Renato Albani será o responsável por conduzir a transmissão.

Para que os fãs possam assistir ao duelo entre Thunder e Timberwolves da NBA com Neymar, a transmissão terá tela dividida com imagens ao vivo da ESPN. O react com o jogo será exclusivo aos assinantes do Disney+. As reações sem as imagens, enquanto isso, podem ser vistas nas redes oficiais da ESPN Brasil.

A final do Oeste entre Thunder e Timberwolves está 2 a 1 para o time de Oklahoma City. A equipe que fez a melhor campanha da fase regular venceu os dois primeiros jogos da série em casa. Porém, o adversário de Minnesota reduziu a diferença no jogo 3, no Target Center. Portanto, o próximo duelo é a chance do empate para o Timberwolves ou do líder da conferência ficar perto das finais da NBA.

As finais do Oeste, por fim, são exclusivas da ESPN no Brasil, presentes também no Disney+. O jogo 4 entre Timberwolves e Thunder acontece nesta segunda-feira (25), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Target Center, em Minnesota. Além do react com Neymar, portanto, o embate estará na ESPN 2, com narração de Ari Aguiar e comentários de Guilherme Giovannoni.

