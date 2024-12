Anthony Edwards domina Warriors na volta de Stephen Curry

Anthony Edwards anotou 30 pontos na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Golden State Warriors na volta de Stephen Curry. Apesar de jogar fora de casa, o time de Minneapolis venceu por 107 a 90 na noite de sexta-feira (6). Como resultado, o Timberwolves subiu para o nono lugar no Oeste após o quarto triunfo consecutivo. Por outro lado, o Warriors segue na quinta posição.

Edwards relembrou o ponto de virada do Timberwolves para conquistar o triunfo sobre o Warriors. Desde quando ele reclamou de seus colegas, o time venceu todas as quatro.

“Depois de eu falar naquela entrevista, nós nos unimos já no dia seguinte. Tivemos uma reunião entre jogadores e comissão técnica, então resolvemos tudo por lá. Mas acho que todo mundo falou o que tinha de falar e o técnico disse o que nós tínhamos de fazer e estamos fazendo em alto nível”, afirmou Edwards em entrevista ao site ESPN.

Mas Anthony Edwards ainda comentou sobre o confronto contra Stephen Curry, seu colega de seleção dos EUA nas Olimpíadas. De acordo com o astro do Timberwolves, é bom enfrentar Curry. No entanto, evitou “pegar muito no pé” do jogador do Warriors.

“A gente ficou se provocando um pouco, mas depois do jogo eu gritei com ele, brincando, enquanto ele me respondeu em seguida. Mas como a gente vai se enfrentar de novo (neste domingo), eu sei que vai ser difícil”, disse Anthony Edwards.

Ele anotou 30 pontos, distribuiu nove assistências e acertou quatro das dez tentativas de três. Enquanto isso, Stephen Curry foi o destaque do Warriors com 23 pontos e quatro assistências. No entanto, Curry errou 11 de seus 17 arremessos no jogo.

Por fim, Anthony Edwards elogiou Julius Randle, seu novo colega em Minnesota.

“Ele (Randle) faz o jogo ficar mais fácil. Então, quando ele está com a bola, sempre chegam dois, três jogadores na marcação. Por isso, eu venho trabalhando no meu arremesso. Afinal, eu preciso estar pronto para ajudar quando ele me passar a bola”, concluiu.

Warriors

Foi a sexta derrota nos últimos sete jogos do Warriors. Apesar de estar em quinto, o time vem em fase ruim. Nessa sexta-feira, o técnico Steve Kerr fez uma mudança drástica ao colocar Draymond Green vindo do banco.

Assim como Stephen Curry, Green não jogou na vitória sobre o Houston Rockets. De acordo com Kerr, era mais uma questão de ajuste para deixar o jogo mais fácil para Green.

“Eu quero ver mais sobre isso, então estamos tentando deixar Jonathan (Kuminga) jogando com Andrew Wiggins. Começando com Kevon Looney, Green não precisa marcar o pivô oponente logo no começo dos jogos. Mas acho que isso é importante para fechar os jogos com Draymond de pivô. Na teoria, eu gosto do que parece, mas preciso que o time jogue melhor”, disse Kerr.

Green terminou o jogo com dez pontos, nove rebotes e seis assistências na primeira vez que veio do banco na temporada. Na carreira, ele foi titular em 679 partidas de 833 no total.

