Antes de LiAngelo Ball, outro rapper tentou jogar na NBA

Após LiAngelo Ball tentar jogar na NBA, ele investiu na carreira de rapper. Mas muitos anos antes dele, aconteceu o contrário. Master P, cantor, ator e grande empresário do ramo da música, chegou perto de realizar seu sonho.

Assim como LiAngelo Ball, Master P não conseguiu concretizar em um jogo de temporada regular. Mas o fato é que ambos estiveram em partidas de pré-temporada.

Em 1998, Percy Miller, seu nome verdadeiro, foi jogar na CBA, uma liga similar ao que é a G League hoje. Ele chegou ao Fort Wayne Fury para fazer testes após um funcionário dele conseguir treinos com o então técnico. Mas o rapper sabia que o sonho de jogar na NBA seria quase impossível.

No ano seguinte, a liga entrou em greve de jogadores, o que dificultou ainda mais a vida de Miller. Então, em janeiro de 1999, ele finalmente ganhou uma chance de mostrar seu basquete. E havia ainda uma certa pressão de alguns astros, que gostavam muito dele, como Shaquille O’Neal e Kevin Garnett. Mas mais do que isso, era quase uma torcida para o rapper ganhar vaga na NBA.

Foram apenas dois jogos no Charlotte Hornets, após pedido do pai de Ricky Davis. Para quem não sabe, Davis era um jovem muito promissor naquela época e os times basicamente faziam o que ele pedia. Era um cestinha, mas jamais chegou onde poderia.

Então, a coincidência de LiAngelo Ball com o rapper na NBA continua aqui. Afinal, os dois passaram pelo Hornets por convite de alguém. No caso de LiAngelo, foi pedido de LaMelo e seu pai, LaVar. Mas Miller fez sete pontos em oito minutos e foi dispensado por “não ser um material de NBA”.

De acordo com Master P, o Hornets não quis dar a ele uma chance real porque suas letras eram “pesadas demais” e a liga vinha tentando “limpar” a imagem do estilo musical. Vale lembrar que naquela época, a NBA preparou um código de vestimenta para os jogadores.

Sem sucesso em Charlotte, Miller tentou mais uma vez, agora no Toronto Raptors. Mas fez apenas um jogo pelo time canadense e deixou de lado, por um tempo, o sonho do rapper de jogar na NBA.

Em 2004, ele passou pela ABA, outra liga como a CBA, antes de ganhar chances na Summer League com o Denver Nuggets e Sacramento Kings, já no ano seguinte. Assim como nos outros times, ele não conseguiu passar dali.

Por fim, em 2006, o rapper foi técnico de Brandon Jennings, Lance Stephenson, e DeMar DeRozan em um time amador antes da NBA. Segundo DeRozan, Miller o inspirou dentro e fora das quadras, aprendendo ainda sobre o basquete como negócio.

Hoje, aos 55 anos, ele segue no ramo musical como um dos artistas mais influentes das últimas décadas nos EUA.

