Saiba como e quando será a agência livre para trocas na NBA

A temporada 2024/25 da NBA está em reta final. Com apenas quatro times, a liga deve conhecer em menos de um mês o campeão da 79ª campanha na história da liga. Após a definição, as 30 equipes partem para um outro momento: a agência livre e mercado de trocas da NBA de 2025/26, marcado para o fim de junho.

O período de agência livre e de trocas é um dos mais importantes do calendário. Após o Draft, os times definem se vão investir em reforços de olho no título de 2026 ou se vão dar início à reconstrução trocando astros. Portanto, grandes movimentações são cada vez mais comuns durante a offseason.

A agência livre da NBA, em 2025, traz diversos nomes de peso. LeBron James, por exemplo, pode estar em um novo time se decidir não aceitar uma opção contratual com o Los Angeles Lakers. O mesmo vale para Kyrie Irving, que deve exercer a cláusula e seguir no Dallas Mavericks. Por fim, jovens de destaque, como Cam Thomas, Josh Giddey e Jonathan Kuminga.

O mercado de trocas também pode ter grandes movimentações entre os times da NBA. O principal rumor envolve Giannis Antetokounmpo. Após a terceira queda seguida do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs, o grego deve pedir uma troca em Wisconsin. Assim, diversos times estão de olho, com destaque para Brooklyn Nets, Houston Rockets e Lakers.

O Boston Celtics também promete se movimentar no mercado de trocas da NBA. Com Jayson Tatum lesionado, o time deve buscar um ala para substituir o astro nos próximos meses, enquanto pode negociar Jrue Holiday e Kristaps Porzingis para abrir espaço na folha salarial. Lakers e Golden State Warriors, por outro lado, devem buscar um pivô.

Regras

Com agência livre e mercado de trocas da NBA se aproximando, diversas regras são motivo de dúvidas entre os fãs. Na free agency, alguns termos são comuns, como opções de jogador e de time, sign-and-trade, teto salarial e outros. Desse modo, o Jumper Brasil explica os principais.

Agente livre restrito e irrestrito: Durante a agência livre da NBA, existem os agentes livres restritos e irrestritos. Os termos, assim, definem o grau de autonomia de um jogador para assinar com outro time ao fim de seu contrato. O irrestrito tem liberdade total para negociar com qualquer equipe, enquanto o restrito está sujeito à decisão da franquia atual, que pode igualar ou não a proposta feita por outra.

Sign-and-trade: Essa é uma prática comum dos times da NBA durante a agência livre. O movimento permite que um jogador renove com o time atual e, logo depois, seja troca para outra equipe. A ferramenta, desse modo, serve para que ele reforce uma franquia que não tem espaço no teto salarial para contratá-lo imediatamente. Além disso, permite que o time atual recebe algo em troca.

Teto salarial: Durante qualquer negociação, os times da NBA precisam respeitar o teto salarial para fazer trocas ou assinar com um jogador. Para a temporada 2025–26 da NBA, a liga anunciou um aumento de 10% no teto salarial, elevando-o para US$ 154,6 milhões. As multas, assim, começam a ser aplicar a partir de US$ 187,9 milhões. Por fim, o primeiro e segundo níveis de multas são a partir de US$ 195,9 milhões e US$ 207,8 milhões, respectivamente.

Agência livre e mercado de trocas – Data e horário

Data: negociação entre equipes e jogadores a partir de 30 junho. Já os novos contratos dos agentes livres poderão ser assinados a partir de 6 de julho.

Horário: Após às 13h01 (horário de Brasília)

