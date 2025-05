Lonzo Ball: “Vejo LaMelo em troca no Clippers”

Sem uma escolha top 3 no Draft mesmo com uma campanha ruim, o Charlotte Hornets se decepcionou. E muito se fala de uma troca de LaMelo Ball, que pode estar “perdido” na equipe. Embora o jogador vá bem quando atue, não é o bastante para fazer o Hornets ganhar. Além disso, suas lesões frequentes também são um problema. Para o irmão de LaMelo, Lonzo Ball, uma troca que faria sentido para o armador seria ir para o Los Angeles Clippers.

“Eu acho que Dylan Harper vai para Charlotte, e vejo LaMelo indo para o Clippers“, disse. O outro irmão deles, LiAngelo Ball, ainda completou, dizendo que “é isso que queremos”.

A temporada de Charlotte foi um desastre. Mesmo dando espaço de jogo para seus jovens, a equipe não conseguiu os desenvolver e ter bons resultados. Afinal, Mark Williams, Brandon Miller e o próprio LaMelo sofreram com lesões, perdendo muito tempo de jogo.

A luz no fim do túnel para a equipe era, então, o Draft. Charlotte tinha, junto de Utah Jazz e Washington Wizards, as melhores chances para conseguir a escolha número 1 e selecionar Cooper Flagg. Com azar no sorteio, porém, a franquia caiu para a quarta posição.

Mencionado por Lonzo como a provável escolha do Hornets na escolha número 4, Dylan Harper é um dos jogadores mais bem cotados na seleção. Ele, aliás, não deve cair para a quarta posição. Afinal, os mock drafts o colocam como top 2, indo para o San Antonio Spurs.

Indo para a outra parte da fala de Lonzo, porém, as coisas passam a fazer mais sentido. Não é a primeira vez que um membro da família de LaMelo Ball sugere que ele possa pedir uma troca do Hornets e ir para um time mais midiático, como o Clippers. No passado, LaVar Ball já declarou que, se necessário, seu filho pediria para sair.

Embora LaMelo seja um jogador bastante midiático (afinal, foi o mais votado para o All-Star Game do ano passado), seu valor numa troca é curioso. Desde que entrou na liga, o craque só participou de 58% dos jogos do Hornets. Além disso, alguns aspectos de seu jogo, como o arremesso de três pontos, ainda deixam a desejar.

Ainda assim, caso se tornasse disponível no mercado de trocas, LaMelo causaria tumulto na NBA. Isso porque um armador jovem, com potencial midiático e com um jogo como o dele poderia encaixar em diversas franquias.

