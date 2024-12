Analista sugere regra polêmica para bolas de três na NBA

As bolas de três pontos na NBA vêm sendo polêmica nos últimos tempos, com diversos analistas e torcedores pontuando que a regra deve mudar. Para eles, a incidência dos arremessos “estragou” o basquete, tornando-o apenas um concurso de qual time acerta mais chutes triplas. Nesse sentido, Bill Simmons, jornalista que cobre a NBA, sugeriu mudanças para amenizar a questão.

“Esta é a primeira vez que penso: ‘será que precisamos ajustar o arremesso de três do canto?’ E se a linha fosse curva, de modo que não existisse o arremesso de três do canto, e você precisasse estar a 1,5 metro do canto para que contasse?”, disse Simmons.

“Ou talvez haja um limite para os arremessos de três. Depois que um time faz 20, só pode marcar cestas de dois pontos a partir daí. Eles usaram a cota de de três, aí não podem mais”, sugeriu ainda o analista.

A ideia é interessante, e até Simmons reconhece que mudar a linha de três pontos agora poderia levar a mais erros. Algo, portanto, que prejudicaria o jogo. Mas tem sido um assunto discutido, sobrtudo porque os times dependem cada vez mais das bolas de três no canto.

Em 1999/2000, os times arremessavam de forma mais equilibrada entre o garrafão, a média distância e a linha de três pontos. Hoje, os times focam quase exclusivamente em arremessos de três ou no garrafão, com a média distância praticamente desaparecendo. Em uma época focada em analise de dados, é quase consenso geral que os chutes de média distância não são efetivos. Jogadores, inclusive, chegaram a sofrer com isso, como DeMar DeRozan, que especializou seu jogo nesse tipo de arremesso.

Além disso, nesta temporada, o Boston Celtics está a caminho de quebrar o recorde, com 511 arremessos de três por jogo e 19 acertos. A marca atual pertence ao Houston Rockets de 2018/19, com 45.4 tentativas e 16.1 acertos. O atual campeão tem oito jogadores tentando mais de cinco arremessos de três por jogo.

Dessa forma, dois recordes foram batidos nos últimos dias. Hornets e Bulls erraram 75 arremessos de três em um jogo (maior número da história). Ademais, Warriors e Mavericks combinaram para 48 acertos em uma partida, o maior número já registrado.

Se a NBA mudar a regra das bolas de três, os times devem adaptar. Pode levar uma nova geração para se acostumar, mas isso pode forçar os times a inovarem nas estratégias em uma liga tão focada nos chutes de três.

