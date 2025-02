Analista reclama de anúncio de LeBron James no All-Star Game

A ausência de LeBron James no All-Star Game desapontou fãs e analistas. O astro do Los Angeles Lakers anunciou de última hora que não jogaria por conta de lesões no pé e no tornozelo. Então, não houve tempo para que o comissário da NBA escolhesse um substituto no time de Shaquille O’Neal.

O analista Kendrick Perkins, da ESPN, por exemplo, mostrou sua decepção com LeBron. No X (antigo Twitter), o ex-jogador afirmou que Norman Powell poderia ter ganho a vaga do camisa 23.

“LeBron poderia ter dito isso antes. Norman Powell poderia ter feito sua primeira aparição no All-Star”, afirmou Perkins.

Powell está na melhor temporada da sua carreira na NBA. Pelo Los Angeles Clippers, ele tem médias de 24.2 pontos, 3.6 rebotes e 2.2 assistências. No entanto, ele não conseguiu levar uma das vagas para o All-Star Game.

A ausência de LeBron James abriria uma vaga no Time Shaq no All-Star Game. Caberia ao comissário Adam Silver a escolha pelo substituto, como nos casos de Trae Young e Kyrie Irving, que pegaram as vagas de Giannis Antetokoumpo e Anthony Davis. A demora de James para anunciar sua decisão, porém, não permitiu uma mudança.

Além de Perkins, quem também criticou o astro do Lakers foi Shannon Sharpe, da ESPN. O analista e ex-jogador da NFL costuma ser um grande defensor de LeBron. Entretanto, o chamou de egoísta ao lembrar que ele está fora pela lesão desde de 12 de fevereiro. Portanto, poderia ter anunciado antes.

“O simples fato de LeBron ter pego o voo e falado sobre o desconforto no tornozelo e no pé. O inchaço piora quando você está no ar. Eu não concordei com a decisão. Ele foi egoísta nessa situação, porque ele sabia que não iria jogar. Embora ele tenha conquista o direito pelo que fez em quadra, isso não deveria ter acontecido”, afirmou Sharpe.

Além disso, o ex-astro da NFL também afirmou que Powell era quem merecia a chance.

“Eu não entendo. Norman Powell merecia estar lá, pessoal. Me corrijam se eu estiver errado. Ele conquistou o direito de estar lá se LeBron não fosse jogar”, completou.

Por fim, Stephen A. Smith se surpreendeu com a fala com companheiro de ESPN. Isso porque, Sharpe é conhecido por defender LeBron em diversas polêmicas. Ainda assim, o veterano comentarista também concordou com o colega.

“Estou tão orgulhoso do meu amigo Shannon Sharpe. Eu sabia que ele tinha muito dentro dele, mas não sabia que ele tinha isso. LeBron egoísta? Meu Deus. Eu preciso parar um momento para essa análise. Não sabia que ele poderia dizer isso. Porém, ele está completamente certo. LeBron realmente foi egoísta”, finalizou A. Smith.

