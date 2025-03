Analista culpa ex-dono do Mavericks por troca de Luka Doncic

O ex-dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, negou influência na troca de Luka Doncic. Isso porque ele era proprietário da franquia até o fim de 2023, quando vendeu o time a Patrick Dumont por US$ 3.5 biulhões. No entanto, para o analista Bill Simmons, o empresário tem culpa sim. Justamente, por ter vendido a equipe.

“Ele está desesperado para se distanciar da troca do Luka e vai dar qualquer entrevista falando: ‘meu Deus, eu não fazia ideia’. Cara, você vendeu o time para esses caras. Isso é sua culpa. O Cuban vendeu o Mavericks para esses caras, que não sabem o que estão fazendo. Eles trocaram Luka Doncic, que é a coisa mais insana que aconteceu na NBA neste século”, disse Simmons.

Cuban, além disso, foi quem contratou Nico Harrison no Mavericks. O GM assumiu o lugar deixado por Donnie Nelson e foi quem liderou a troca de Doncic para o Lakers. Embora o ex-dono tenha dito que a sequência do dirigente foi liderada pela nova gestão, Simmons ainda o culpa.

Enquanto isso, o analista recorda que Harrison fez outros movimentos polêmicos além da troca de Doncic. O primeiro deles foi não ter oferecido um grande contrato a Jalen Brunson, que saiu do Mavs para ser a estrela do New York Knicks. Algo, portanto, que agrava ainda mais a venda da franquia por parte de Cuban, segundo Simmons.

“A década dele foi brutal. Não fazer a extensão do Brunson, vender o Mavericks para esses idiotas que acertaram a troca de Luka Doncic e não conseguir o suficiente pelo time. Sem falar toda a merda que está acontecendo nos bastidores desta franquia. É uma década difícil para Cuban”, completou

Reação de Cuban

Apesar da declaração de Simmons, Cuban não se culpa pela troca de Doncic. Mesmo com 27% das ações da franquia, o empresário negou que tenha controle nas decisões de Harrison.

“Eu não tenho mais controle das operações, e já faz um tempo”, disse. “Eu não abri mão, não diria que fui afastado, mas o proprietário majoritário, Patrick Dumont, decidiu que ele estava confortável com o Nico Harrison, o GM da equipe que ele montou. O que é escolha dele”.

Por fim, Cuban contou o momento em que soube da saída de Luka Doncic. Segundo o empresário, aliás, ele discordou da troca com o Lakers.

“Eu estava na Flórida em uma conferência. Então, recebi uma mensagem de texto, e achei que o nosso gerente geral estava me perguntando o que eu achava sobre uma possível troca de Luka Doncic. Então, percebi que ele estava me contando o que tinha acontecido. Eu disse a ele que não concordava com isso por várias razões, mas não era minha decisão. Minha filha estava em uma festa e teve que se esconder quando saiu a notícia”.

