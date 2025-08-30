AmeriCup e EuroBasket

Semana de competições internacionais. Nas Américas, a AmeriCup, na Europa, o EuroBasket. Se os nomes não são os mais criativos, pelo menos o basquete é bom.

Antes de mais nada, começou o Paulista Feminino. O detalhe é que desta vez a competição tem quase tantos times quanto o campeonato nacional. É claro que São Paulo é o estado com mais habitantes no país e também o segundo maior PIB, ficando atrás apenas da própria federação (para comparação, o estado de SP tem 3 vezes o do segundo, enquanto a cidade de São Paulo ficaria em quinto geral, atrás apenas do Brasil, o estado de São Paulo, o do Rio de Janeiro e quase empatando com o estado de Minas Gerais).

Ainda assim, o tamanho do estadual tanto masculino, quanto feminino de basquete é algo impressionante. Talvez o único ruim seja que o masculino funcione basicamente como uma pré-temporada e o feminino como uma pós-temporada. Mas sem dúvida, quando as competições entram nos playoffs, a coisa muda de figura. Por enquanto, primeira semana do feminino foi interessante, com boas vitórias do Corinthians, Ourinhos e São José. No Paulista, acabando o turno, temos três times empatados na primeira posição (claro, sem contar o desempate): Franca, São José e Corinthians.

Já na AmeriCup o Brasil se mostrou muito bem nos dois primeiros jogos, bastante competitivo e sabendo controlar os momentos chaves do jogo. Mas tudo isso veio por terra no terceiro jogo, contra os Estados Unidos. Parece aquele fantasma que impressiona só pelo nome, mas a verdade é que este seria provavelmente um sexto ou sétimo time americano, se tanto.

Um time de nomes desconhecidos e com passagens apagadíssimas e irrelevantes na NBA. Ainda assim, o Brasil acabou sucumbindo ao seu próprio jogo e perdendo, mesmo entrando o último quarto em vantagem na AmeriCup, algo similar ao que pode acontecer no EuroBasket. Classificamos como melhor terceiro, apenas. Um grupo estranho, mas o caminho dos playoffs nos colocou de novo de frente aos Estados Unidos, e espero que desta vez entremos mais focados.

No EuroBasket tivemos uma surpresa na primeira semana, a Espanha dos irmãos Hernangomez perdeu para o time da Geórgia. Além disso, a Finlândia de Markkanen ganhou apertado da Suécia e Portugal demonstrou ter um time interessante de ver. E, claro, Luka Doncic e Nikola Jokic jogaram. Enquanto a Sérvia de Jokic parece fadada a chegar a, pelo menos, as semis, a Eslovênia, por outro lado, parece que vai ter muito trabalho para se classificar.

No fim, aproveitamos para falar um pouco da segunda classificada para os playoffs na WNBA, o surpreendente Las Vegas Aces. Mais um ano que o Aces começa devagar e parece ligar o turbo na segunda parte da temporada. Enquanto isso, a Kamilla continua indo muito bem no já eliminado Sky.

Falamos também de algumas coisas de NBA e respondemos as perguntas do pessoal que estava vendo a live no YouTube. Foi divertido, então não perca tempo e venha com a gente, com muito de EuroBasket e AmeriCup.

