AmeriCup: Georginho brilha, Brasil bate República Dominicana e vai à semifinal

O Brasil contou com grande atuação de Georginho para vencer a República Dominicana por 94 a 82, nesta quinta-feira (28), e se classificar à semifinal da AmeriCup. O Brasil começou mal a partida, mas sob o comando do ala-armador, reagiu e conseguiu um triunfo tranquilo. Agora, vai enfrentar os EUA, que venceu o Uruguai.

A grande atuação de Georginho foi fundamental para vitória do Brasil sobre a República Dominicana na AmeriCup. O jogador do Sesi Franca anotou 28 pontos, cinco rebotes, sete assistências e quatro roubos. Além disso, a seleção contou com boas participações de Yago e Bruno Caboclo. O armador foi o segundo principal cestinha da equipe com 25 pontos, sete rebotes, cinco assistências e quatro bolas de três. Caboclo, por sua vez, ficou pendurado em faltas no primeiro tempo, mas voltou bem do intervalo e contribuiu com 19 pontos e nove rebotes.

Portanto, o Brasil chegou a três triunfos em quatro jogos na AmeriCup. A única derrota foi para os Estados Unidos, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, a seleção já estava classificada para as quartas de final.

Pelo lado do time dominicano, o destaque foi Andres Feliz, que foi o grande nome da equipe no primeiro tempo, quando sua equipe foi melhor na partida. Além disso, Jean Monteiro vinha bem no jogo com 12 pontos. No entanto, o ala tentou dar uma cabeçada em Reynan, no terceiro quarto, e foi expulso do jogo. Não satisfeito, no lance seguinte, Juan Monteiro deu uma cotovelada em Bruno Caboclo, mas não foi expulso. O lance resultou em falta antidesportiva.

O Brasil não teve bom aproveitamento em três pontos, mas foi dominante no garrafão. Foi com bolas próximas à cesta que a equipe construiu suas ações ofensivas. Por outro lado, permitiu muitos rebotes ofensivos ao adversário. Apesar disso, soube administrar o placar quando esteve à frente.

Aliás, destaque do duelo de quartas de final da AmeriCup, Georginho fez excelente jogo pelo Brasil contra a Dominicana mesmo com um problema no pulso. O atleta chegou a deixar a quadra com dores no primeiro quarto. Entretanto, voltou à partida ainda com incômodo. Mas, quente, terminou com 36 minutos.

Vale destacar que o Brasil teve um desfalque confirmado. Isso porque o pivô Ruan Miranda, que se lesionou no duelo contra os EUA, teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então, não há previsão para seu retorno. Ou seja, notícia preocupante também para o Flamengo. Por fim, Mãozinha e Caio Pacheco também não atuaram, mas por escolha técnica.

O jogo

O início da partida foi de muito equilíbrio, sobretudo nos cinco primeiros minutos. No entanto, a República Dominicana conseguir abrir vantagem na segunda parte do quarto. Pelo Brasil, o bom aproveitamento do perímetro que teve nos outros jogos não apareceu. Como resultado, todos os pontos marcados no primeiro período foram dentro do garrafão, com 0-6 em bolas de três. Assim, o adversário venceu o quarto por 25 a 18.

O Brasil voltou mais ligado no segundo período com boas ações ofensivas de Lucas Dias. Então, chegou a encostar no placar, mas não foi capaz de neutralizar os ataques da Dominicana. Dessa forma, o rival chegou a ampliar a vantagem construída nos dez primeiros minutos, ataque a seleção anotou, enfim, sua primeira bola de três, com Nathan Mariano, restando menos de seis minutos para o intervalo. Com ataques seguidos o time brasileiro igualou o placar e conseguiu a virada em seguida. Mesmo permitindo cestas fáceis ao adversário, conseguiu levar o duelo com cinco pontos de frente para o vestiário.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Brasil continuou melhor. Com boa defesa e contra-ataques, fez uma corrida de 7 a 0. Assim, a seleção passou a controlar o jogo. Na metade do período, a diferença foi para 12 pontos. A partir disso, a Dominicana ficou nervosa no jogo, começou a ter mais dificuldades em pontuar e perdeu a cabeça.

Jean Monteiro, por exemplo, tentou dar uma cabeçada em Reynan e foi expulso. No lance seguinte, mais uma agressão: Bruno Caboclo levou uma cotovelada na cabeça de Juan Guerrero. Mas, o time brasileiro não se importou com o nervosismo do rival e continuou bem no jogo, ampliando mais a vantagem e indo para o quarto final com 11 à frente.

Entretanto, no início do último quarto, o time caribenho voltou com duas bolas de três seguidas e forçou um pedido técnico de Aleksandar Petrovic. Apesar do esboço de reação, o Brasil soube neutralizar a Dominicana e administrar o placar. Assim, a vantagem ficou sempre na casa dos dez pontos.

(3-1) Brasil 94 x 82 República Dominicana (3-1)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 28 5 7 4 0 Yago 25 7 4 1 0 Bruno Caboclo 19 9 0 1 2 Lucas Dias 12 6 4 0 1

Três pontos: 8-27 (29%) / Yago: 4-9

Dominicana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andres Feliz 14 3 7 2 0 Jean Monteiro 12 3 0 0 0 Joel Soriano 12 4 0 0 0 Juan Guerrero 11 5 0 0 1

Três pontos: 9-23 (39%) / Guerrero: 3-5

