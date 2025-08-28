AmeriCup: Georginho brilha, Brasil bate República Dominicana e vai à semifinal

Seleção vai enfrentar os Estados Unidos, que derrotou o Uruguai

americup brasil dominicana georginho Fonte: Divulgação / FIBA

O Brasil contou com grande atuação de Georginho para vencer a República Dominicana por 94 a 82, nesta quinta-feira (28), e se classificar à semifinal da AmeriCup. O Brasil começou mal a partida, mas sob o comando do ala-armador, reagiu e conseguiu um triunfo tranquilo. Agora, vai enfrentar os EUA, que venceu o Uruguai.

Continua após a publicidade

A grande atuação de Georginho foi fundamental para vitória do Brasil sobre a República Dominicana na AmeriCup. O jogador do Sesi Franca anotou 28 pontos, cinco rebotes, sete assistências e quatro roubos. Além disso, a seleção contou com boas participações de Yago e Bruno Caboclo. O armador foi o segundo principal cestinha da equipe com 25 pontos, sete rebotes, cinco assistências e quatro bolas de três. Caboclo, por sua vez, ficou pendurado em faltas no primeiro tempo, mas voltou bem do intervalo e contribuiu com 19 pontos e nove rebotes.

Portanto, o Brasil chegou a três triunfos em quatro jogos na AmeriCup. A única derrota foi para os Estados Unidos, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, a seleção já estava classificada para as quartas de final.

Continua após a publicidade

Pelo lado do time dominicano, o destaque foi Andres Feliz, que foi o grande nome da equipe no primeiro tempo, quando sua equipe foi melhor na partida. Além disso, Jean Monteiro vinha bem no jogo com 12 pontos. No entanto, o ala tentou dar uma cabeçada em Reynan, no terceiro quarto, e foi expulso do jogo. Não satisfeito, no lance seguinte, Juan Monteiro deu uma cotovelada em Bruno Caboclo, mas não foi expulso. O lance resultou em falta antidesportiva.

Leia mais!

O Brasil não teve bom aproveitamento em três pontos, mas foi dominante no garrafão. Foi com bolas próximas à cesta que a equipe construiu suas ações ofensivas. Por outro lado, permitiu muitos rebotes ofensivos ao adversário. Apesar disso, soube administrar o placar quando esteve à frente.

Continua após a publicidade

Aliás, destaque do duelo de quartas de final da AmeriCup, Georginho fez excelente jogo pelo Brasil contra a Dominicana mesmo com um problema no pulso. O atleta chegou a deixar a quadra com dores no primeiro quarto. Entretanto, voltou à partida ainda com incômodo. Mas, quente, terminou com 36 minutos.

Vale destacar que o Brasil teve um desfalque confirmado. Isso porque o pivô Ruan Miranda, que se lesionou no duelo contra os EUA, teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então, não há previsão para seu retorno. Ou seja, notícia preocupante também para o Flamengo. Por fim, Mãozinha e Caio Pacheco também não atuaram, mas por escolha técnica.

Continua após a publicidade

O jogo

O início da partida foi de muito equilíbrio, sobretudo nos cinco primeiros minutos. No entanto, a República Dominicana conseguir abrir vantagem na segunda parte do quarto. Pelo Brasil, o bom aproveitamento do perímetro que teve nos outros jogos não apareceu. Como resultado, todos os pontos marcados no primeiro período foram dentro do garrafão, com 0-6 em bolas de três. Assim, o adversário venceu o quarto por 25 a 18.

O Brasil voltou mais ligado no segundo período com boas ações ofensivas de Lucas Dias. Então, chegou a encostar no placar, mas não foi capaz de neutralizar os ataques da Dominicana. Dessa forma, o rival chegou a ampliar a vantagem construída nos dez primeiros minutos, ataque a seleção anotou, enfim, sua primeira bola de três, com Nathan Mariano, restando menos de seis minutos para o intervalo. Com ataques seguidos o time brasileiro igualou o placar e conseguiu a virada em seguida. Mesmo permitindo cestas fáceis ao adversário, conseguiu levar o duelo com cinco pontos de frente para o vestiário.

Continua após a publicidade

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Brasil continuou melhor. Com boa defesa e contra-ataques, fez uma corrida de 7 a 0. Assim, a seleção passou a controlar o jogo. Na metade do período, a diferença foi para 12 pontos. A partir disso, a Dominicana ficou nervosa no jogo, começou a ter mais dificuldades em pontuar e perdeu a cabeça.

Jean Monteiro, por exemplo, tentou dar uma cabeçada em Reynan e foi expulso. No lance seguinte, mais uma agressão: Bruno Caboclo levou uma cotovelada na cabeça de Juan Guerrero. Mas, o time brasileiro não se importou com o nervosismo do rival e continuou bem no jogo, ampliando mais a vantagem e indo para o quarto final com 11 à frente.

Continua após a publicidade

Entretanto, no início do último quarto, o time caribenho voltou com duas bolas de três seguidas e forçou um pedido técnico de Aleksandar Petrovic. Apesar do esboço de reação, o Brasil soube neutralizar a Dominicana e administrar o placar. Assim, a vantagem ficou sempre na casa dos dez pontos.

(3-1) Brasil 94 x 82 República Dominicana (3-1)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK
Georginho 28 5 7 4 0
Yago 25 7 4 1 0
Bruno Caboclo 19 9 0 1 2
Lucas Dias 12 6 4 0 1

Três pontos: 8-27 (29%) / Yago: 4-9

Continua após a publicidade

Dominicana

Jogador PTS REB AST STL BLK
Andres Feliz 14 3 7 2 0
Jean Monteiro 12 3 0 0 0
Joel Soriano 12 4 0 0 0
Juan Guerrero 11 5 0 0 1

Três pontos: 9-23 (39%) / Guerrero: 3-5

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Ideia de troca leva jogador do Bulls ao Warriors
Últimas Notícias Thumbnail
Lauri Markkanen tem atuação épica pela Finlândia no EuroBasket
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Timberwolves dá prioridade para contrato com jogador
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.