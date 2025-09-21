A’ja Wilson é eleita MVP e faz história na WNBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, foi eleita MVP da temporada 2025 da WNBA. Como resultado, ela entra na história da liga ao ser a primeira e única jogadora a faturar o prêmio quatro vezes. Portanto, ela supera outras lendas da liga feminina que também tinham três premiações: Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Lauren Jackson.

Aliás, A’ja Wilson vence o MVP da WNBA pelo segundo ano seguido. Isso porque na campanha de 2024 ela também terminou como a melhor jogadora. Aos 29 anos, a pivô também faturou em 2020 e 2022. Em 2024, ela se juntou a Cynthia Cooper, do Houston Comets de 1997, como as únicas seleções unânimes. Cooper também era a única vencer o prêmio de forma consecutiva (1997 e 1998).

Nesta temporada, A’ja Wilson superou Napheesa Collier, do Minnesota Lynx. Afinal, a craque do Aces recebeu 51 votos de primeiro lugar e 657 pontos ao todo. Então, ficou à frente de Collier que teve 18 votos para vencer e 534 pontos. Além delas, a ala do Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, ficou em terceiro lugar com 391 pontos. Enquanto isso, ala do Atlanta Dream, Allisha Gray (180) e a ala do Indiana Fever, Kelsey Mitchell (93), foram as outras finalistas ao prêmio.



“Não foi fácil para nós. Eles nos descartaram como favoritas ao título. Descartaram todos nós, mas nós nos provamos todos os dias. O prêmio tem o meu nome, mas é de todas nós. Não haveria esse prêmio sem cada uma de vocês”, disse Wilson, emocionada, a suas companheiras de time.

A’ja Wilson, de fato, faz uma temporada incrível. Isso porque ela liderou a fase regular da WNBA com médias de 23.4 pontos e 2.3 tocos por jogo. Além disso, foram 10.2 rebotes e 3.1 assistências. Como resultado, e se tornou a primeira jogadora a ter médias de 20 pontos e dez rebotes em várias temporadas na história da liga. Ela também teve 13 jogos de 30 pontos, o maior número em uma campanha na história. Da mesma forma, terminou como melhor defensora da liga ao lado de Alanna Smith, do Lynx.

“Ela será a melhor de todos os tempos. Quatro MVPs já mostram quem ela é. Em uma liga que tem melhorado muito, ela continua se provando. Estamos assistindo à história. E ela tem apenas 29 anos. Então, pode ganhar mais quatro desse prêmio antes de parar de jogar”, disse a técnica do Aces, Becky Hammon, à ESPN.

Vale lembrar que o Las Vegas Aces teve um início irregular de temporada. No entanto, as coisas mudaram ao longo da campanha. Assim, a equipe terminou com 30 vitórias e 14 derrotas. Nos playoffs, conseguiu vaga nas semifinais ao eliminar o Seattle Storm por 2 a 1. No Jogo 3, A’ja Wilson foi a grande figura do triunfo. A pivô, afinal, anotou incríveis 38 pontos. Agora, encara o Indiana Fever, em série que começa neste domingo (21).

