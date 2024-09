AJ Griffin revela motivo da aposentadoria na NBA

Aos 21 anos, AJ Griffin surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria na NBA. O ala, afinal, havia acabado de ser trocado para o Houston Rockets para a temporada 2024/25 e era cotado para receber oportunidades como reserva da equipe. Desse modo, não havia motivos profissionais conhecidos que pudessem motivar a decisão.

Quase duas semanas depois, o jogador decidiu esclarecer seus motivos. Segundo ele, através de um vídeo no YouTube, as motivações para a aposentadoria foram religiosas. A carreira na NBA, afinal, estaria atrapalhando o seu real propósito de vida, que era se dedicar aos caminhos de Jesus Cristo.

“Eu escolhi a aposentadoria da NBA para seguir Jesus”, explicou AJ Griffin. “Sei que, aos olhos de muitas pessoas, isso parece uma perda. No entanto, só queria que soubessem como estou super empolgado, porque agora realmente posso servir Deus. Sinto que abrir mão do basquete está me permitindo entrar em tempo integral no ministério e servir verdadeiramento ao Senhor com todo meu coração. Estou animado”, completou.

Publicidade

Griffin iniciou a vida religiosa em 2020, segundo ele mesmo. Nos meses seguintes, contudo, começou a levar o basquete mais a sério, quando entrou para a Universidade de Duke. Na NCAA, ele registoru médias de 10.4 pontos, 49.3% de aproveitamento dos arremesso gerais e 44.7% do perímetro. Desse modo, ele chegou ao Draft de 2022 como um dos principais prospectos.

No fim, o jovem foi selecionado na 16ª posição para o Atlanta Hawks. Pela equipe da Geórgia, ele teve uma boa primeira temporada, com médias de 8.9 pontos, 2.1 rebotes e 39% dos arremessos de três pontos. No entanto, durante a última temporada, ele decidiu se afastar das quadras para cuidar de problemas pessoais.

Publicidade

Enquanto isso, a direção do Hawks tentou trabalhar com o ala e, ao fim da última temporada, o negociou para o Rockets.

Leia mais!

Dispensado no Rockets

No time texano, ele chegou como um dos poucos reforços para 2024/25. A expectativa era de que ele pudesse qualificar o perímetro da segunda unidade de Ime Udoka. No entanto, ele surpreendeu a diretoria ao anunciar a sua precoce aposentadoria. Por fim, a franquia optou por dispensar o ala a cerca de um mês da temporada.

Publicidade

O Rockets iniciou os movimentos pela rescisão assim que os rumores de aposentadoria começaram a surgir. Apesar de sequer atuar pela equipe texana, ele vai receber uma compensação de US$250 mil.

O detalhe é que ele teria a receber cerca de US$10 milhões nos próximos dois anos. Até o momento, ele recebeu US$7.2 milhões em contratos pelas duas primeiras temporadas, ainda no Hawks.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA