A “mistura” de Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama

Uma jovem revelação do Barcelona está chamando atenção no mundo do basquete. Aos 13 anos, Mohamed Dabone foi comparado pelo portal Basket News a Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama como uma “mistura” dos dois astros da NBA. O jogador, nascido em Burkina Faso, nasceu em 2011, tem 2,09 metros, e foi promovido ao time principal do Barça nesta semana.

A comparação de Dabone com Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo são quase inevitáveis pela sua altura e mobilidade em quadra. No entanto, sua chegada à NBA para disputar com os craques de ainda está longe de acontecer. Isso porque ele só será elegível para o Draft a partir dos 19 anos completos. Portanto, no seu caso, apenas em 2030.

O jovem pivô, entretanto, é menor do que Wembanyama e Giannis. O craque do San Antonio Spurs tem 2,24 metros, enquanto o grego tem 2,11. Além disso, o astro do Milwaukee Bucks atua como ala-pivô. Mas, a forma de jogar do africano chamou atenção como uma “mistura” das duas estrelas da NBA.

De acordo com o jornal espanhol Sport, a ideia de promover Mohamed Dabone ao time profissional do Barcelona é para evitar assédio de equipes universitárias dos Estados Unidos. O mesmo tratamento foi dado ao pivô Sayon Keita, de 17 anos e 2,12 metros de altura, depois que a equipe perdeu os jovens promissores Dame Sarr, Mathieu Grukic e Kasparas Jakucionis para a liga americana.

“O Barcelona quer dar a Mohamed Dabone e Sayon Keita um papel de destaque na próxima temporada. Agora, vão começar a trabalhar com o resto do elenco. Para o Barça, eles ainda não podem cair nas mãos das universidades americanas. Então, mesmo sabendo que ele acabarão indo para os EUA, o clube considerou que é o momento de lhes dar uma chance”, publicou o Sport.

Daboni participou do Nextgen EuroLiga, principal torneio juvenil da Europa, que foi em Abu Dhabi. Então, ele competiu contra adversários muito mais velhos. Mesmo assim, teve bons números com médias de 12 pontos, 7.3 rebotes e 1.3 tocos, nos três jogos que disputou. Sua melhor atuação ofensiva foi contra o Dubai Basketball, quando anotou 16 pontos. Mas, contra o Milan, anotou um duplo-duplo de 10.0 pontos e 12 rebotes.

Para ganhar ainda mais destaque na Espanha, sua "vítima" preferida pelo Barcelona é o principal rival do clube: o Real Madrid. Em finais de campeonatos juvenis, ele conseguiu números impressionantes. Afinal, nos últimos cinco torneios, teve média de 24.4 pontos, 18.4 rebotes e 3.2 tocos, com direito a duplo-duplo em todas as partidas.

