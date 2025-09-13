Wizards perde Bilal Coulibaly para o início da temporada da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Bilal Coulibaly vai desfalcar o Washington Wizards no começo da próxima temporada da NBA. Segundo o jornalista, o jovem passou por uma cirurgia, nessa sexta-feira (12), para reparar uma ruptura no ligamento do polegar direito. Assim, o ala está fora por tempo indeterminado. O jogador de 21 anos sofreu a lesão durante um jogo da França no EuroBasket.
A notícia é um balde de água fria no Wizards. Afinal, Coulibaly é uma das peças fundamentais do elenco. Como está em reconstrução, a equipe de Washington tem vários jovens no plantel. E um dos pilares do time é justamente o ala francês.
Sétima escolha do Draft de 2023, Bilal Coulibaly se tornou titular absoluto do Wizards em sua segunda temporada na NBA. Em 2024/25, o jogador teve médias de 12,3 pontos, cinco rebotes e 3,4 assistências.
A expectativa é a de que o francês dê um salto de qualidade na próxima campanha. Para 2025/26, o Wizards manteve o núcleo jovem. Assim, nomes como Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George e AJ Johnson permanecem no time.
Além disso, a equipe trouxe outras promessas da NBA. Cam Whitmore, por exemplo, veio após uma troca tripla com Houston Rockets e New Orleans Pelicans. Já no recrutamento deste ano, o Wizards selecionou Tre Johnson na sexta escolha geral e Will Riley foi a pick 21.
Dos veteranos da última campanha, apenas Khris Middleton permanece em Washington. Nesta offseason, o Wizards adquiriu atletas experientes como CJ McCollum e Kelly Olynyk. No entanto, o pivô canadense já foi negociado com o San Antonio Spurs. Em contrapartida, Jordan Poole, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Richaun Holmes e Jonas Valanciunas deixaram a equipe.
O detalhe é que o Wizards tem outro titular afastado das quadras. Companheiro de Coulibaly na seleção francesa, Sarr também se machucou no EuroBasket. O pivô de 20 anos sofreu uma lesão na panturrilha direita, mas não vai precisar de cirurgia. Desse modo, a equipe de Washington espera que ele esteja pronto para os treinos de pé-temporada.
De acordo com um ranking divulgado pelo site da NBA, o Wizards é o segundo pior time da Conferência Leste, à frente apenas do Brooklyn Nets. Nas últimas quatro temporadas, a equipe não chegou aos playoffs. Aliás, desde 2017, a franquia não vence uma série de pós-temporada.
Elenco do Wizards para a próxima temporada da NBA
Armadores: CJ McCollum, Bub Carrington, AJ Johnson
Alas: Tre Johnson, Bilal Coulibaly, Khris Middleton, Corey Kispert, Cam Whitmore, Tyshawn George, Will Riley, Malaki Branham, Dillon Jones
Pivôs: Alex Sarr, Marvin Bagley, Anthony Gill
