Wizards dá vexame contra o Pacers e sofre derrota histórica na NBA

O Washington Wizards sofreu mais uma derrota na temporada da NBA nessa quinta-feira, contra o Indiana Pacers. Mas não foi um resultado negativo qualquer. A equipe quebrou um recorde depois de sofrer 162 pontos, como mandante, para o oponente. Essa foi a pior marca do time em mais de seis décadas na liga. O técnico Brian Keefe tentou minimizar o revés, mas admitiu que foi um vexame.

“Você nunca quer sofrer derrotas assim, para começar. Mas, infelizmente, acontecem de vez em quando. É assim mesmo. Um jogador precisa estar machucado e irritado depois de uma atuação desse tipo. Não tem como você sair de quadra satisfeito. Ninguém está feliz em nossa organização hoje. Nós, os jogadores e comissão técnica, em particular”, lamentou o treinador, após o revés por 162 a 109.

É claro que os recordes negativos quebrados pelo Wizards na derrota vão muito além. A diferença de 53 pontos no placar, em primeiro lugar, é a nova pior marca da equipe em todos os tempos. A franquia, além disso, nunca cedeu 48 assistências em uma partida. Para piorar, os 162 pontos foram a marca mais alta vista em um jogo na NBA sem prorrogação desde março de 2008.

Keefe não quer que os atletas “apaguem da memória” esse resultado. Mas superar essa experiência é importante para o crescimento do jovem elenco. “Temos jogadores bem competitivos em nosso vestiário, então todos estão sentidos agora. Mas não podemos nos abalar. Essa derrota não nos define, mas a forma como vamos seguir em frente. É sempre sobre como respondemos”, concluiu.

Inaceitável

Os contornos da derrota contra o Pacers, a princípio, não são bons sinais para o futuro do Wizards na NBA. O elenco é bem jovem, mas as atuações defensivas na temporada têm sido ruins demais. É difícil falar em evolução para um time com 16 vitórias em 73 partidas. Jordan Poole sabe que o elenco está em um processo de aprendizado, mas o resultado não pode ser visto como algo natural.

“Nós somos competidores, então não queremos estar no ‘lado errado’ de jogos assim. Ao mesmo tempo, a gente sabe que vamos ter mais partidas desse tipo quanto mais tempo atuarmos nessa liga. Na segunda noite de um back-to-back, em particular. O importante é que, dentro do nosso vestiário, nós entendemos que esse desempenho é inaceitável”, reconheceu o ala-armador.

Poole, assim como Keefe, aposta que a atuação contra o Pacers pode testar o poder de reação desse Wizards. E, com isso, deve dizer muito sobre a capacidade de sucesso do grupo. “Estamos tentando estabelecer um alto padrão interno, então não foi um passo positivo. Mas temos que achar formas de aprender com noites assim, melhorar e dar a volta por cima rápido”, resumiu.

Outro lado

A noite histórica para o lado negativo do Wizards mostrou só um dos lados do jogo dessa quinta. Afinal, a história também foi feita pelo Pacers. O time quebrou o seu recorde de pontos em uma partida da história, bem como cestas de três pontos (27) e assistências. Tudo deu certo para os visitantes, em síntese. O técnico Rick Carlisle não poderia estar mais satisfeito depois do estouro do cronômetro.

“O nosso último jogo foi duro, com uma derrota no último segundo. Então, é óbvio que é divertido assistir ao seu time converter tudo o que joga para cima. Treinar em uma noite assim é bem fácil. Mas não foi só uma partida com a ‘mão quente’. Houve um senso de coletividade e altruísmo, acima de tudo, que queremos que seja a marca do nosso time”, elogiou o veterano treinador.

