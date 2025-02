Marcus Smart pode deixar Wizards em troca

Marcus Smart mal chegou ao Washington Wizards e já pode deixar a equipe em troca. A informação é de Efstathios Savvidis, do portal Fansided. Segundo o jornalista, o armador, sem espaço na nova equipe, pode ser dispensado. No entanto, o mais provável é que ele seja trocado na próxima offseason. O veterano tem contrato até o final da temporada 25/26 e recebe cerca de US$21 milhões por ano.

Na última temporada, Marcus Smart se lesionou em seu primeiro ano de Memphis Grizzlies. Embora ele tivesse ido bem na ausência de Ja Morant, uma contusão que o deixou sem jogar por mais de seis meses quebrou seu ritmo. Em seu retorno nesta temporada, então, não encontrou seu melhor nível, com médias de apenas 8.7 pontos e 3.7 assistências por jogo. O jogador perdeu espaço para GG Jackson e Scotty Pippen Jr.

Como resultado, foi para Washington em troca na trade deadline. Mas ainda não estreou pelo Wizards. Isso porque a equipe está em processo de reconstrução e tem dado mais espaço para seus jovens jogadores.

Como estará em seu último ano de contrato na próxima temporada, Smart tem que se provar em quadra para receber outro novo acordo lucrativo. Portanto, pode fazer sentido ele ganhar minutos para se valorizar e competir em uma nova equipe. A estratégia pode ser vantajosa tanto para o atleta, quanto para o Wizards.

Smart começou sua carreira no Boston Celtics na temporada 2014/15. Sem demora, se tornou “queridinho” da torcida, pelo seu estilo de jogo duro e com ênfase na defesa. Além disso, desenvolveu seu arremesso de três pontos ao longo dos anos.

Seu auge foi na temporada 2021/22, quando foi eleito Defensor do Ano na NBA. Entretanto, com o Boston Celtics batendo na trave nos playoffs de 2022/23, a diretoria resolveu trocá-lo para abrir espaço salarial e adquirir Jrue Holiday. Dessa forma, Marcus Smart, agora no Wizards, foi enviado em troca para o Memphis Grizzlies, onde perdeu espaço na liga.

Então, de acordo com Savvidis, a expectativa é que Smart saia na próxima intertemporada. Ainda assim, há chances de uma dispensa, colocando o jogador no mercado imediatamente. Vale dizer, porém, que a data limite para dispensar jogadores é 1 de março.

