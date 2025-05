Warriors vai explorar trocas no mercado da NBA

Fora dos playoffs, o Golden State Warriors vai explorar várias opções de trocas no mercado da NBA. Apesar de o time fazer movimentações ao longo de 2024/25, o Warriors não atingiu o objetivo principal e precisou do play-in para se classificar. Mas para a próxima campanha, a franquia sabe quais são as carências no elenco.

O time de San Francisco sabe que é necessário ter um pivô mais confiável, então é possível que o Warriors busque trocas para reforçar o elenco. Em 2024/25, por exemplo, Nikola Vucevic apareceu em vários rumores para o elenco. No entanto, existem outras opções válidas no setor. Até mesmo como agentes livres.

Um deles é Clint Capela, que encerrou seu vínculo com o Atlanta Hawks e está disponível no mercado da NBA. A única questão sobre o atleta é seu salário. Isso porque recebeu em torno de US$22 milhões na atual temporada. Para assinar com um jogador de tal nível, o Warriors não tem espaço em sua folha salarial. A não ser que ele aceite um contrato mais “amigável”.

Myles Turner é sonho de consumo de vários times, mas assim como Capela, deverá ter um salário alto. Aliás, com a ótima campanha do Indiana Pacers nos playoffs da NBA, ele já recebeu uma grande valorização no mercado.

Mas o que o Warriors poderia buscar, de fato, no mercado de trocas da NBA?

O prineiro ponto é saber o que o Warriors possui para enviar em trocas. Hoje, Jonathan Kuminga é uma opção, até por não ter um grande relacionamento com o técnico Steve Kerr. Mas Kuminga é agente livre restrito. Então, ele só poderia sair em uma sign and trade, o que dificulta um negócio. De qualquer forma, seus colegas já não esperam que ele fique mais.

“Claro que Jonathan Kuminga possui uma situação em seu contrato, mas desejo a ele sucesso”, disse o veterano Draymond Green. “Seja aqui com a gente ou em outro lugar, só desejo a ele muito sucesso”.

De acordo com o jornalista Anthony Slater, que cobre o Warriors na NBA para o site The Athletic, a direção da equipe e os agentes do ala trabalham com a ideia de sign and trade. Ou seja, assina um novo acordo e, depois, sai em troca.

“Os dois lados devem explorar cenários de sign and trade, mas querem entender o que o mercado da NBA oferece a Kuminga em seu novo time. Enquanto isso, o Warriors consegue jogadores de rotação nas trocas. São decisões que devem ser tomadas nos próximos meses”, disse Slater.

Outras decisões no mercado da NBA

Para ter um pivô, é possível que o Warriors tente várias opções de trocas. O ponto principal é que o time não vai abrir mão do trio Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Os três possem acordos até 2026/27. Ou seja, tem prazo de duas temporadas para brigar pelo título antes da aposentadoria de Curry, de 37 anos.

Então, o que o mercado vem mostrando é que a posição de pivô se valorizou muito nos playoffs. E como o Warriors não possui muitos jogadores sob contrato, a ideia é utilizar os que conta hoje para trocas.

Moses Moody e Buddy Hield somam em torno de US$20 milhões em salários para a próxima campanha. Então, é possível trabalhar em cima de um pacote com os dois por um pivô.

Na faixa dos US$20 milhões, existem vários pivôs para o Warriors trabalhar em trocas. Entre eles, Jakob Poeltl (Toronto Raptors), John Collins (Utah Jazz), Jusuf Nurkic (Charlotte Hornets), Isaiah Stewart (Detroit Pistons), Daniel Gafford (Dallas Mavericks), além de Nikola Vucevic (Chicago Bulls).

