Warriors mira contratação de jogador após o All-Star Game

O Golden State Warriors deve contratar um jogador após o All-Star Game. De acordo com Anthony Slater, do The Athletic, o alvo é o ala Kevin Knox, atualmente no time afiliado na G-League. Ainda segundo o jornalista, o contrato inicial entre as partes deve ser de dez dias.

Knox chegou à NBA como a nona escolha do Draft de 2018 pelo New York Knicks. Ele passou três temporadas na equipe, porém, não conseguiu números que provassem o investimento. Então, foi trocado para o Atlanta Hawks em 2022. Depois, passou por Detroit Pistons e Portland Trail Blazers.

Sua última temporada na liga foi a passada, pelo Pistons. Na equipe, ele registrou médias de 7.2 pontos e 2.4 rebotes, com 46.2% de aproveitamento nos arremessos.

Sem chances na NBA, ele jogou pelo Warriors na Summer League 2024. O jogador teve boas médias na competição, com 17.5 pontos e 8.5 rebotes. No entanto, não garantiu vaga no elenco principal.

Após o torneio, ele passou para o Santa Cruz Warriors, equipe afiliada na G-League. Na liga, ele tem médias de 21.6 pontos, oito rebotes e 2.3 assistências, além de 49.9% nos arremessos e 39.1% nos três pontos.

A busca do Warriors pelo jogador após o All-Star Game se dá pelos espaços no elenco. A franquia, afinal, tem somente 12 atletas no elenco ativo. A NBA, porém, permite que as equipes fiquem somente 28 dias abaixo do mínimo de 14 jogadores. Portanto, serão necessárias duas contratações por parte de Golden State.

O desafio da franquia é contratar sem exceder o teto salarial. O Warriors está somente US$ 1.3 milhão abaixo do primeiro nível de multas e não pode ultrapassá-lo. Assim, Knox deve assinar contratos parciais, para evitar que haja qualquer excedente pelo restante da temporada.

Com 2,01 metros, Knox deve adicionar profundidade às alas de Golden State. Desde que chegou à NBA, ele é conhecido por ser uma opção confiável dos três pontos, além de ter boas médias como reboteiro.

Além do ex-Knicks, a franquia de San Francisco ainda estuda a adição de um outro nome ao elenco. Antes dos dois, houve a contratação de Quinten Post. O pivô novato estava em um contrato de duas vias, que foi convertida para um padrão. Este mês, inclusive, o jovem tem médias de 8.4 pontos e quatro rebotes por jogo, além de 40.7% dos três pontos.

