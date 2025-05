Warriors evita enviar Draymond Green em troca; entenda

O Golden State Warriors está de olho em uma troca que melhore o elenco para o próximo ano, mas isso não vai envolver Draymond Green. A franquia está comprometida com seu núcleo atual de lideranças, tendo Green, Jimmy Butler, além de Stephen Curry. A equipe de San Francisco foi eliminada na segunda rodada dos playoffs, mas deve tentar uma nova corrida com os três.

O jornalista Brett Siegel, do portal Clutch Points, confirmou que não existe chance de Golden State trocar Green para 2025/26.

“É óbvio que eles estão de olho em melhorias, mas isso envolve rodear seus três líderes de forma mais adequada e não trocar um deles. Então, a única maneira de Green ser trocado seria se ele pedisse para Joe Lacob (proprietário) e Mike Dunleavy (GM). Ou seja, isso não vai acontecer. Draymond, aliás, não se vê jogando sem Stephen Curry ao seu lado”, afirmou Siegel.

Publicidade

Com Draymond Green fora de qualquer tipo de rumor de troca para o Warriors, a tendência é que além de desenvolver continuidade no projeto atual, a equipe também não se envolva em uma busca pelos maiores nomes do mercado.

“A identidade desse time para 2025/26 está rodando sobre Curry, Butler e Green. É óbvio que o armador está em um nível intocável acima dos outros dois, mas também não há qualquer ideia de trocar os alas. Algumas pessoas podem pensar que o Warriors está de olho em Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo e que assim, poderia envolver um deles em um acordo, mas isso não está acontecendo”, concluiu o jornalista.

Publicidade

Leia mais!

Em entrevistas após a eliminação, aliás, o técnico Steve Kerr indicou que um dos planos principais do mercado é conseguir um pivô. Afinal, ele não quer que o veterano Green tenha tantos minutos na função como teve no último ano, em meio a inconstância de Trayce Jackson-Davis, Kevon Looney e Quinten Post.

A ideia do Warriors em geral é de que apesar de alguns ajustes e sobretudo, mais poder ofensivo ao redor do trio, a equipe não está tão longe assim de disputar um título. Isso se traduziu na sequência final da campanha, em que Golden State embalou no Oeste.

Publicidade

Com Jimmy Butler e Stephen Curry juntos na quadra, Golden State venceu 27 de 35 partidas. A equipe até liderou a série contra Minnesota após o jogo 1, que marcou a lesão do camisa 30 pelo resto dos playoffs. Depois disso, no entanto, o time não conseguiu vencer mais nenhuma vez no duelo.

Então, parece que a grande novela da offseason para o time de San Francisco está na situação de Jonathan Kuminga, que quer uma extensão de contrato. O Warriors pode explorar isso, fechar uma sign-and-trade e assim, obter algum tipo de ajuda para seu elenco, de acordo com Anthony Slater, do portal The Athletic.

Publicidade

Mas o que de certo não vai se alterar é que Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green seguirão como lideranças de um Warriors que os tem por pelo menos, mais dois anos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA