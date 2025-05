Rumor: Dono do Warriors deve ter papel decisivo em troca de ala

O fim de temporada para o Golden State Warriors dá força a um rumor: a troca do ala Jonathan Kuminga. Aos 22 anos, o jovem perdeu espaço na reta final de 2024/25 e a relação com o técnico Steve Kerr ruiu ainda mais. Desse modo, Brett Siegel, do ClutchPoints, indica que a saída dele é quase inevitável.

No entanto, segundo o jornalista, o dono Joe Lacob deve ter um papel importante na troca do ala. Isso porque, ele é um dos poucos que apoia a sequência de Kuminga no Warriors. Aliás, é o empresário o motivo do jovem ter continuado no elenco mesmo após problemas com Steve Kerr.

Lacob, ainda assim, é visto como voto vencido para segurar Kuminga. Assim, ele deve ceder e aceitar a troca do ala na offseason. Porém, com uma condição: acertar um sign-and-trade. Ou seja, renovar com o jogador para trocá-lo para um outro time da NBA.

“Caso Golden State decida negociar Kuminga, Lacob não está disposto a deixá-lo sair de graça. Assim, o Warriors deve fazer uma oferta ao ala para torná-lo um agente livre restrito. Embora qualquer equipe possa tentar contratá-lo por meio de uma oferta, apenas o Brooklyn Nets deverá ter espaço salarial para isso”, disse Siegel.

O ala do Warriors foi rumor de troca durante toda a offseason de 2024. Na época, Golden State esteve perto de enviá-lo em troca por Paul George, a pedido do Los Angeles Clippers. Porém, Lacob barrou o negócio e garantiu a sequência de Kuminga para 2024/25.

A decisão, de início, gerou frutos. Afinal, Kuminga vinha tendo sua melhor temporada pelo time de San Francisco. No entanto, após a troca por Jimmy Butler, o ala perdeu espaço no Warriors e os rumores voltaram à tona. De acordo com Siegel, assim, é quase inevitável sua permanência por mais um ano.

“Em relação a Kuminga, o futuro está seguindo uma tendência de continuidade em outro lugar. Então, nada de Golden State. Assim, indo na contramão da paciência e manutenção do núcleo jovem que tem pregado o dono do Warriors, finalizou Siegel.

Pelo Warriors, o ala Jonathan Kuminga tem 258 jogos e médias de 12.5 pontos e quatro rebotes por partida.

