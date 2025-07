VJ Edgecombe lidera e 76ers supera Wizards

Terceira escolha do Draft da NBA, VJ Edgecombe liderou o Philadelphia 76ers na vitória sobre o Washington Wizards por 74 a 58. Apesar de começar mal, por conta de um problema no dedo polegar, Edgecombe melhorou no segundo tempo e ficou com 15 pontos, seis rebotes, quatro assistências e três roubos de bola. Enquanto isso, Justin Edwards somou 17 pontos e oito rebotes. Por outro lado, AJ Johnson ficou com 20 pontos e cinco rebotes pelo time de Washington.

Diante do 76ers, o Wizards jogou sem os titulares que vinha usando na Summer League da NBA. Tre Johnson, Kyshawn George, Bub Carrington e Alex Sarr, por exemplo, não atuaram. VJ Edgecombe, enquanto isso, voltou a jogar após ficar de fora do último.

O Wizards fez os nove primeiros pontos do jogo, enquanto o 76ers tinha muitos problemas com os arremessos. Mas o time de Washington também parou de pontuar e, ao fim do primeiro quarto, vencia por apenas 13 a 7. O Sixers reagiu no segundo períoro e virou em 26 a 24 após cesta do calouro Johni Broome. Ele mesmo ampliou para 29 a 24. Então, sem grandes problemas, foi aos vestiários liderando por 33 a 30.

Leia mais

Na volta para o segundo tempo, VJ Edgecombe estava muito mais agressivo e o 76ers vencia por 41 a 37, apesar de todos os esforços do Wizards. Mas o time de Washington virou em 47 a 46, dando a ideia de que poderia repetir a atuação da primeira etapa. No entanto, Adem Bona, Broome e Edgecombe fizeram seis pontos consecutivos e o Sixers abriu 53 a 47.

Por fim, nos dez minutos decisivos, tudo mudou. O Wizards empatou em 56 com o 76ers após cesta e lance livre de Johnson. Mas parou por ali. VJ Edgecombe liderou o Sixers com sete dos 18 últimos pontos nos últimos quatro minutos, enquanto Washington só fez mais dois até o fim.

Foi a primeira vitória do 76ers na Summer League após três jogos, enquanto o Wizards possui a mesma campanha.

(0-3) Brooklyn Nets 93 x 97 New York Knicks (1-2)

BRK: Drew Timme (24 pontos, dez rebotes, quatro assistências

NYK: Tyler Kolek (25 pontos, quatro assistências, quatro roubos de bola)

(3-0) Minnesota Timberwolves 89 x 73 Detroit Pistons (2-1)

MIN: Terence Shannon (24 pontos, cinco rebotes)

DET: Ron Holland (22 pontos, seis rebotes, seis roubos de bola)

(3-0) Oklahoma City Thunder 92 x 75 Orlando Magic (0-3)

OKC: Ajay Mitchell (27 pontos, sete rebotes, quatro assistências)

ORL: Wendell Moore (14 pontos, dez rebotes)

(3-0) Toronto Raptors 101 x 97 Denver Nuggets (0-3)

TOR: Ja’Kobe Walter (26 pontos, quatro rebotes, sete roubos de bola)

DEN: Curtis Jones (20 pontos, sete rebotes)

Em andamento

(1-1) Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans (0-2)

(1-1) Golden State Warriors x Memphis Grizzlies (1-1)

