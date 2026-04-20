Victor Wembanyama é eleito melhor defensor da NBA

O astro Victor Wembanyama foi eleito do melhor defensor da NBA em 2025/26. Líder em tocos na temporada, o craque do San Antonio Spurs venceu o prêmio pela primeira vez já em seu terceiro ano na liga. Ele superou o pivô Chet Holmgren, do Oklhoma City Thunder, e Ausar Thompson, do Detroit Pistons.

O anúncio do prêmio a Victor Wembanyama foi feito nesta segunda-feira (20) pela NBA. O craque alcançou todos os 100 votos para primeiro lugar. Assim, se tornou o primeiro vencedor unânime da história, além do mais jovem.

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O Defensor do Ano é o primeiro prêmio individual da carreira de Wemby desde o ano de novato. Vale lembrar que ele era o favorito para vencer o troféu na temporada passada. Porém, após sofrer uma trombose venosa profunda, o francês perdeu os últimos meses de 2024/25 e saiu da disputa.

Em 2025/26, no entanto, Victor Wembanyama ficou no topo da disputa pelo melhor defensor da NBA do início ao fim. Em 64 jogos, o pivô teve médias 25 pontos, 11.5 rebotes, 3.1 assistências e um roubo. Além disso, liderou liderou a liga pelo terceiro ano seguido em tocos, com 3.1.

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Os números de Wemby colocaram o Spurs como a terceira melhor defesa da NBA em 2025/26. Com um rating defensivo de 110.4, o time de San Antonio ficou atrás de Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons. Além disso, a franquia se consolidou como uma das forças da liga, com a segunda posição do Oeste.

Vencedor do Defensor do Ano, Wembanyama ainda concorre ao MVP da NBA. O astro é finalista do prêmio, junto de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. O francês, aliás, liderou a corrido pelo troféu por duas semanas, mas perdeu o posto na semana final para o camisa 2 do Thunder.

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Wemby, porém, acredita que merece levar o MVP. No mês passado, o francês reforçou o histórico contra o Thunder de Gilgeous-Alexander para argumentar à favor da sua campanha.

“Nós varremos o Thunder no ano. Foram três vitórias com os dois times completos e uma quarta vitória com jogadores de rotação no tim,,e”, disse Wemby.

Além disso, Wembanyama usou o fato de ser o melhor defensor da NBA para se valorizar em relação a Shai e Jokic.

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“A defesa representa 50% do jogo e, até agora, isso tem sido subvalorizado na corrida pelo MVP. Acredito que sou o melhor defensor da NBA. Fora que o impacto no ataque não se resume apenas a pontos”, concluiu o astro do Spurs.