Victor Oladipo joga bem e chama a atenção da NBA contra Spurs

Victor Oladipo voltou às quadras da NBA em duelo contra o San Antonio Spurs, na segunda-feira (6). O veterano está no Guangzhou Loong-Lions, da China, e encarou o time do Texas em duelo de pré-temporada. Ex-jogador da liga americana, ele foi destaque de sua equipe, mas não conseguiu evitar a derrota por 119 a 88. Mesmo assim, seu desempenho chamou atenção.
Isso porque Victor Oladipo foi o segundo principal cestinha do duelo contra o San Antonio Spurs pela pré-temporada da NBA. Ele terminou o confronto com 20 pontos, cinco rebotes, três assistências e cinco roubos de bola. Além disso, acertou oito dos 19 arremesso tentados e conseguiu um toco em quase 29 minutos em quadra.
O Spurs dominou o time chinês do início ao fim, sobretudo no primeiro tempo. San Antonio arrasou o rival por 74 a 45 nos primeiros 24 minutos de jogo. Mesmo com a vitória do Guangzhou no terceiro quarto por 27 a 18, não foi o suficiente para a reação. A equipe da NBA contou com três destaques: Keldon Johnson, Julian Champagne e Luka Kornet. Os três fizeram 16 pontos cada.
Além de Oladipo, o Loong-Lions conta com outro velho conhecido da NBA: Frank Kaminsky. Ele ficou oito anos nos EUA antes de acertar com a equipe chinesa. Inclusive, foi o principal cestinha no duelo contra o Spurs. Afinal, anotou 22 pontos, sete rebotes e cinco bolas de três. Na liga americana, o pivô defendeu Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e Houston Rockets.
Aos 33 anos, Oladipo sofreu com lesões nos seus últimos anos na NBA. O último jogo de Oladipo na NBA foi em 22 de abril de 2023. Na época, ele era jogador do Miami Heat. No jogo 2 da série de playoffs contra o Milwaukee Bucks, ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Desse modo, ele passou pela terceira cirurgia de alta complexidade em quatro anos.
Por conta das lesões, Victor Oladipo só disputou 102 de 308 partidas em suas últimas quatro temporadas na NBA. Portanto, ele ficou de fora de 67% desses compromissos. Ele fora das quadras há dois anos e se tornou analista da ESPN antes de fechar com o time chinês.
Aliás, após deixar o Heat, na trade deadline de 2024, o atleta parou no Memphis Grizzlies. No entanto, ele foi dispensado uma semana depois, sem entrar em quadra. Em 504 jogos na NBA, o ala tem médias de 16,9 pontos, 4,5 rebotes, 3,9 assistências e 1,6 roubo de bola.
Carreira de Victor Oladipo na NBA
Por fim, vale lembrar que Victor Oladipo foi a segunda escolha do Draft de 2013. Ao todo, defendeu cinco equipes da NBA Suas primeiras três temporadas foram pelo Orlando Magic, onde era titular. Mas, na offseason de 2016, ele foi trocado junto com Domantas Sabonis para o Oklahoma City Thunder. Na negociação, o Magic recebeu Serge Ibaka.
Um ano depois, Oladipo e Sabonis foram novamente trocados, desta vez para o Indiana Pacers. Em contrapartida, Paul George parou no Thunder. A passagem pela equipe de Indianápolis, aliás, foi o auge da carreira do ala-armador. Afinal, Oladipo foi duas vezes All-Star (2018 e 2019). Além disso, ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu e eleito para o melhor quinteto de defesa e o terceiro time ideal da NBA.
Em janeiro de 2021, Oladipo foi para o Houston Rockets, na mega troca que levou o astro James Harden para o Brooklyn Nets. Dois meses após chegar ao Texas, e recusar uma lucrativa oferta de extensão contratual (US$45,2 milhões por dois anos), o ala-armador foi trocado para o Heat. No início de sua passagem por Miami, Oladipo fez uma nova cirurgia para reparar o tendão do quadríceps direito. Depois, já sofrento com lesões, voltou ao Thunder e ao Rockets, mas sem disputar um jogo sequer.
