Vasilije Micic desmente rumores sobre saída do Hornets

O armador Vasilije Micic desmentiu os rumores sobre sua saída do Charlotte Hornets. De acordo com o portal Eurohoops, o jogador sérvio confirmou que vai permanecer na equipe da Carolina do Norte. Falando à mídia após uma cerimônia em Belgrado, Micic disse que está ansioso pelo início do período de treinamentos com o Hornets.

“Vou seguir em Charlotte. Isso é oficial. Então, sobre todos esses rumores circulando por aí… Eu não queria comentar nada até ter algo concreto. Provavelmente, houve algum interesse, mas nada suficiente para que eu comentasse. Estou feliz que o Hornets deseja a minha permanência. Acho que a próxima temporada será mais produtiva para mim”, afirmou o atleta de 30 anos.

Micic chegou ao Hornets na última trade deadline, após uma troca com o Oklahoma City Thunder. Devido à lesão de LaMelo Ball, o armador sérvio foi titular em 21 dos 30 jogos pela nova equipe. Suas médias, no período, foram de 10,8 pontos e 6,2 assistências.

Mas, com LaMelo saudável, Micic será o reserva imediato na armação. No entanto, ambos podem atuar juntos em determinados momentos. Afinal, o veterano é capaz de contribuir sem a bola nas mãos. A princípio, o perímetro titular do Hornets deverá ter, além de LaMelo, Brandon Miller e Miles Bridges.

Os rumores envolvendo uma possível troca de Vasilije Micic ocorrem devido ao contrato “amigável” com o Hornets. Na próxima temporada, ele vai receber US$7,7 milhões. Já em 2025/26, o time de Charlotte terá a opção de abrir mão do armador. Ou seja, ele poderá testar o mercado na offseason do ano que vem.

Escolha 52 do Draft de 2014, Micic estreou na NBA apenas na última temporada. Na Europa, o armador tinha status de estrela. Afinal, ele foi bicampeão da EuroLiga pelo Anadolu Efes (2021 e 2022). Além disso, ele foi MVP do Final Four nas duas conquistas e da temporada regular em 2020/21.

Ao longo desta offseason, os rumores sobre a saída de Vasilije Micic do Hornets envolviam um velho conhecido do armador. Nos últimos meses, a mídia dos EUA especulou sobre uma parceria com o compatriota Nikola Jokic. Mas, até o momento, o Denver Nuggets não sinalizou interesse em Micic. Tanto que a franquia do Colorado trouxe Russell Westbrook para ser o reserva imediato de Jamal Murray.

Recentemente, Micic e Jokic ajudaram a seleção da Sérvia a conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Questionado sobre o assunto, o armador revelou que seria ótimo atuar ao lado do astro na NBA. No entanto, reconheceu que precisa ter um desempenho melhor na liga. Até para atrair o interesse de um contender como o Nuggets.

“Gostaria de jogar com Jokic, mas não sei o que vai acontecer. Acho que preciso de mais um ano para mostrar o que posso fazer nos Estados Unidos. Eles ainda confiam apenas nos jogadores comprovados na NBA, independente do que você tenha feito no exterior. Então, acho que uma temporada inicial com uma troca e dois meses sólidos em Charlotte não são suficientes para uma equipe desse calibre [Nuggets] ter a certeza de me trazer. Mas, talvez ocorra algo na temporada 2025/26. Vamos ver”, finalizou.

Charlotte Hornets

Após uma campanha decepcionante em 2023/24, o Hornets vai iniciar a próxima temporada com a base do elenco mantida, mas com um novo técnico. Para comandar o time, a direção da franquia apostou em um treinador novato. Charles Lee, de 39 anos, chegou à equipe credenciado como um dos assistentes de maior prestígio na NBA. O profissional, aliás, já possui dois títulos no currículo: Milwaukee Bucks (2021) e Boston Celtics (2024).

Mas, o desafio em Charlotte é enorme, pois estará à frente de um time em reconstrução. O Hornets, aliás, não disputa os playoffs desde 2016. No entanto, o time espera dar a volta por cima em 2024/25. Na teoria, a equipe vai brigar por uma vaga no play-in da Conferência Leste.

