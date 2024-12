Tyrese Maxey e Shai Gilgeous-Alexander são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (30) que Tyrese Maxey e Shai Gilgeous-Alexander foram eleitos os melhores jogadores da décima semana dessa temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O ala-armador do Philadelphia 76ers levou a honraria pela segunda vez na carreira. O astro do Oklahoma City Thunder, enquanto isso, foi premiado pela quinta vez.

Maxey, para começar, liderou o Sixers a vitórias nos três jogos que disputou. O jovem jogador registrou médias de 32,3 pontos, 4,7 rebotes e 8,7 assistências. Acertou quase 86% dos seus lances livres nesse intervalo, enquanto cometeu só 2,0 erros de ataque por noite. Parece que a rotação do time está bem consolidada, pois ele atuou exatos 41 minutos em cada uma das partidas.

O atleta vive a melhor temporada da carreira em um quesito específico: roubos de bola. Tem média de 2,0 roubadas por partida na campanha, assim como aconteceu na última semana. Ele admite que, antes de tudo, esse foi um objetivo que traçou para si mesmo na offseason. “Eu vi que as pessoas dizem que não defendo nada por aí, então resolvi tentar marcar um pouco”, ironizou.

Gilgeous-Alexander, por sua vez, conduziu o Thunder a resultados positivos nos quatro duelos da semana. O craque anotou 35,8 pontos, 6,5 rebotes, 6,0 assistências e 2,5 tocos por partida. Converteu quase 63% dos arremessos de quadra e, além disso, acertou 32 de 33 lances livres cobrados. Ele teve uma das suas melhores atuações da temporada contra o Indiana Pacers, flertando com um triplo-duplo de 45 pontos.

Oklahoma é o atual líder do Oeste e, como resultado, o ala-armador surge como um dos favoritos ao prêmio de MVP. Mas o time não entrou na tradicional rodada de Natal da liga. “Estou decepcionado, pois adoraria jogar no feriado. Acho que somos uma equipe nesse nível. No entanto, cabe a nós provar por que merecemos estar no calendário em 2025. Temos vários jogos e os playoffs para isso”, lamentou o popular “SGA”.

Outras menções

Além de Tyrese Maxey e Shai Gilgeous-Alexander, outros 13 jogadores foram citados na votação da décima semana da temporada. A lista inclui cinco atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Trae Young, Jalen Johnson, De’Andre Hunter (Hawks), Donovan Mitchell (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Tyler Herro (Heat) e Jalen Brunson (Knicks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kyrie Irving (Mavericks), Norman Powell, Ivica Zubac (Clippers), Austin Reaves (Lakers), Julius Randle (Timberwolves) e Shaedon Sharpe (Blazers).

