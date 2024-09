Tyrese Haliburton revela ter recrutado todos jogadores dos EUA nas Olimpíadas

O astro Tyrese Haliburton usou a participação na seleção dos EUA durante as Olimpíadas para convocar os craques do pais. Em comentário no X (antigo Twitter), o armador confessou que aproveitou sua ida a Paris para chamar os principais jogadores do Team USA para o Indiana Pacers. O convite, portanto, foi feito para os melhores nomes da NBA, como Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant.

“Eu basicamente recrutei todos os caras da seleção dos EUA durante as Olimpíadas”, brincou Tyrese Haliburton. “Qualquer um que quiser vir se juntar a nós em Indiana, eu apoio totalmente”, continuou.

A convocação certamente foi a atividade mais proveitosa de Haliburton em Paris. Durante seu tempo nos Jogos, afinal, o jovem armador do Indiana Pacers atingiu uma média de somente 2.7 minutos por partida. Em três dos seis confrontos, aliás, ele ficou de fora, enquanto figurou no pódio ao final da competição.

A baixa colaboração de Haliburton para a conquista, contudo, certamente criaria brincadeiras nas redes sociais. Portanto, logo após garantir o ouro, o astro resolveu ironizar sua participação. “Quando você não faz nada no trabalho em grupo e tira nota 10”, escreveu Haliburton no X (antigo Twitter), com uma foto sua usando a medalha.

Desde os amistosos, o técnico Steve Kerr indicava que Tyrese Haliburton teria poucos minutos no time dos EUA. Entre os jogos contra Canadá e Alemanha, por exemplo, ele passou de 20 para nenhum minuto jogado, respectivamente. A baixa presença se deve principalmente pelo talento em sua posição, com Stephen Curry, Jrue Holiday, Anthony Edwards e Devin Booker como principais escolhas.

Além disso, a convocação de Derrick White acrescentou mais um armador à rotação. Dessa forma, o campeão pelo Boston Celtics ganhou mais espaço, por atender ao estilo de jogo priorizado por Kerr e Grant Hill.

Outra explicação, segundo Brian Windhorst, da ESPN, é que Haliburton liderou com uma lesão na perna durante as Olimpíadas. A contusão fez o armador passar por ressonância magnética, mas não teve mais detalhes divulgados pelo Team USA. No fim, o craque entrou em somente três partidas e teve médias de 2.7 pontos, 0.7 assistências e 0.3 roubo de bola.

Ainda assim, mesmo com pouco tempo em quadra, o armador aproveitou sua passagem pela França para convocar os principais nomes da NBA para o Indiana Pacers. Até o momento, o convite do astro não fez efeitos, enquanto a maioria dos grandes jogadores da seleção dos EUA permanecem em suas equipes.

