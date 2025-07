Tyrese Haliburton evita polêmica sobre lesão na NBA

No Jogo 7 das finais, Tyrese Haliburton sofreu uma lesão que tem sido comum na NBA: a ruptura do tendão de Aquiles. No entanto, em participação no programa The Pat McAfee Show, da ESPN, o astro do Indiana Pacers evitou qualquer teoria sobre o aumento desse tipo de problema entre os jogadores. Portanto, para o armador, a recorrência da contusão é apenas “má sorte”.

“Acho que existe uma noção de que, quando os jogadores se machucam ou quando isso acontece tantas vezes, todos acreditam que há um motivo específico. Todo mundo acha que jogamos muitas partidas e muitos minutos. Claro, tudo isso pode ser verdade, mas não acho que seja isso que esteja causando essa lesão“, disse Haliburton em sua primeira aparição após as finais.

Tyrese Haliburton sofreu a lesão no último da série decisiva da NBA, contra o Oklahoma City Thunder. Como resultado, ele foi o terceiro jogador a ter uma ruptura do tendão de Aquiles nos playoffs. Além disso, foi o sétimo atleta com essa mesma contusão durante a temporada 2024/25.

“Então, não acho que alguém tenha, de fato, a resposta. Acredito que lesões às vezes são só azar. Foi exatamente isso que aconteceu. Acho que é isso que acontece no esporte às vezes”, acrescentou o craque do Pacers.

O comissário da NBA, Adam Silver, também descartou que o número de jogos ou a quantidade de minutos seja um fator que contribua. O mandatário falou sobre o tema à ESPN no início da offseason. Segundo ele, a maioria das lesões no tendão de Aquiles acontece na primeira metade da temporada.

Vale lembrar que, no início de julho, o presidente do Indiana Pacers, Kevin Pritchard, confirmou que Tyrese Haliburton está fora da próxima temporada da NBA. Em coletiva antes do início da Summer League, o dirigente foi categórico sobre o retorno do astro às quadras.

Não tenho dúvidas de que ele voltará melhor do que nunca. No entanto, não jogará no ano que vem. Não colocaríamos ele em risco agora. Então, não criem nenhuma esperança de que ele jogue. Haliburton me disse muitas vezes que correria o risco de novo (para jogar as finais) e isso só mostra o tipo de jogador que ele é. Mas, se você me perguntar, digo que não faria. Se eu soubesse que ele ia se machucar, não o sacrificaria porque me importo muito e quero que ele tenha uma carreira incrível”, disse Pritchard.

No jogo 5 das finais da NBA, Haliburton agravou uma lesão na panturrilha direita. O jogador, aliás, vinha lidando esse problema durante toda a série. Assim, no sacrifício, ele disputou o sexto jogo contra o Thunder e ajudou o Pacers a vencer. Um dia antes do Jogo 7, o astro reconheceu que sua perna “ainda estava dura e dolorida”, mas disse que planejava jogar mesmo assim.

Conversa com Kevin Durant

Por fim, Tyrese Haliburton revelou uma visita de Kevin Durant após sua cirurgia. Ainda no programa da ESPN, o jogador de Indiana contou sobre o apoio do agora astro do Houston Rockets. Afinal, o veterano sofreu a mesma lesão também durante uma série decisiva. No caso, nas finais da NBA de 2019.

“Durant me visitou em casa um dia desses. A gente passou um tempo juntos, conversamos. Foi bem legal. Quando eu fico sozinho, penso no que aconteceu (lesão) e é uma merda. Ele está cansado de ser ‘o cara’ dessa lesão sempre que acontece. Mas é um grande amigo e foi me ver”, contou.

