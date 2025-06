Problema para o Pacers: Tyrese Haliburton tem grave lesão confirmada

De acordo com Shams Charania, da ESPN, foi confirmada a grave lesão de Tyrese Haliburton sofrida no Jogo 7 das finais da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. O jornalista informou que houve ruptura no tendão de Aquiles da perna direita do armador e a gravidade pode interferir na disputa da próxima temporada.

“Tyrese Haliburton, astro do Indiana Pacers, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles direito no jogo 7 contra o Thunder. Ele jogou com uma distensão na panturrilha na mesma perna durante as Finais da NBA pela chance de ganhar um título”, publicou Charania.

Ainda segundo o insider, Tyrese Haliburton e o Pacers já estão avaliando opções de cirurgia para reparar a lesão. No entanto, a recuperação para esse tipo de problema costuma ser longa. Em geral, esse tipo de lesão deixa o jogador fora das quadras por cerca de oito a 12 meses.

O episódio envolvendo o craque do Pacers ocorreu quando restavam pouco menos de cinco minutos para o fim do quarto do Jogo 7. Em uma tentativa de drible, o camisa 0 se desequilibrou e, imediatamente, começou a dar tapas no chão e a chorar com dores no tornozelo direito.

A princípio, o lance foi parecido com as situações envolvendo Damian Lillard e Jayson Tatum. Em ambos os casos, os jogadores de Milwaukee Bucks e Boston Celtics romperam o tendão de Aquiles.

Após a derrota para o Oklahoma City Thunder, no domingo (22), o técnico do Pacers, Rick Carlisle, comentou sobre a lesão de Haliburton.

“Todos nós ficamos com o coração na mão. Ele foi o autor de uma das maiores campanhas individuais de playoffs da história da NBA. Foram jogadas dramáticas uma após a outra. Então, foi algo que ninguém jamais viu. Sabe, essa é a beleza dele: por mais incrível que ele seja, joga sempre pela equipe”, disse o treinador.

Vale lembrar que, durante o jogo 5 das finais da NBA, Haliburton agravou uma lesão na panturrilha direita. O jogador, aliás, vinha lidando esse problema durante toda a série. Assim, no sacrifício, ele disputou o sexto jogo contra o Thunder e ajudou o Indiana Pacers a vencer por 108 a 91. Na ocasião, ele anotou 14 pontos em cerca de 23 minutos em quadra. Um dia antes do Jogo 7, o astro reconheceu que sua perna “ainda estava dura e dolorida”, mas disse que planejava jogar mesmo assim.

Aos 25 anos, Haliburton foi um dos grandes nomes dos playoffs da NBA em 2024/25. Isso porque liderou Indiana em sua improvável jornada até as finais. Em todas as séries, ele acertou um arremesso que empatou ou garantiu a vitória nos segundos finais. Como resultado, se tornou primeiro jogador da liga a conseguir esse feito em uma única pós-temporada.

Por fim, ele tinha médias de 17.7 pontos e nove assistências, com 46% de aproveitamento nos arremessos até o sétimo duelo decisivo. Além disso, distribuiu 197 assistências, conquistando o recorde da história do Pacers em um único playoffs.

