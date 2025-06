Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander vivem “sonho” em jogo sete das finais

Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander estão a um passo da conquista com a qual sonharam a vida inteira. Mas, no fim desse domingo, só um deles vai poder celebrá-la. Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder entram em quadra nessa noite para decidir o título da temporada no sétimo jogo da série entre os campeões de conferência. É a primeira vez em nove anos que as finais vão até a última partida.

“Isso é muito empolgante. Enquanto um fã de basquete, não há nada como um sétimo jogo de playoffs. E, ainda mais, se estiver nas finais. Você sonha a sua vida inteira em estar em uma situação como essa, então é muito excitante. Esse jogo vai definir tudo. Nada do que aconteceu antes importa, assim como nada que ocorrer depois. Por isso, tudo é sobre hoje”, afirmou Haliburton.

A série chega ao sétimo jogo depois de altos e baixos dos dois lados. O Thunder abriu as finais como franco favorito, mas esteve à beira de perder três dos primeiros quatro jogos. Enquanto isso, o Pacers manteve-se “vivo” após vencer uma sexta partida em que quase não contou com o seu principal jogador. Assim como o oponente, Gilgeous-Alexander vê a vitória nesse domingo como seu maior sonho no basquete.

“É um jogo valendo tudo. Uma partida para alcançarmos tudo o que sonhamos nessa carreira. E não há concessões, pois quem vencer ganha tudo e quem perder não leva nada. Vamos atuar em nome do trabalho de um ano inteiro, mas Indiana sente e vai fazer o mesmo. O melhor time vai ganhar nesse domingo. Simples assim”, cravou o MVP da temporada.

Oportunidade

Mas não são só Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander que enxergam essa decisão como um ponto crucial de suas carreiras. Dos dois lados, todos os jogadores sabem a importância do momento que vão viver. É provável que seja a partida mais importante da carreira de todos. Obi Toppin sente uma motivação especial para competir por causa de quem está ao seu lado.

“Não se disputam muitos sétimos jogos em uma carreira. Portanto, essa é uma chance rara. Temos a oportunidade de participar de uma partida como essa, que pode ter um valor tão grande, com um grupo de jogadores que adoramos. É uma benção para mim, pois não gostaria de viver essa experiência com nenhum outro elenco”, exaltou o ala-pivô do Pacers.

O jovem Chet Holmgren só tem duas temporadas e sequer 150 jogos disputados pelo Thunder. Mas sabe que já está diante de uma oportunidade que pode não viver nunca mais. “Você pode perguntar em qualquer equipe da liga e, certamente, gostariam de ter essa chance. O sentimento não é diferente aqui dentro. E só depende de nós mesmos para aproveitarmos essa experiência ao máximo”, explicou o pivô.

Sem segredos

É seguro dizer que, depois de seis jogos, Thunder e Pacers já se conhecem muito bem. E a previsibilidade, por ironia do destino, é o que pode fazer a partida mais imprevisível. Quais são as armas e surpresas que as equipes ainda podem ter escondidas? O astro Pascal Siakam, do Pacers, crê que a resposta seja nenhuma. Então, tudo passa por uma questão de entrega e determinação por 48 minutos.

“Esses dois times já se enfrentaram bastante agora, então todos já se conhecem. Não acho que haja mais segredos ou surpresas quando jogamos. Por isso, eu creio que a definição do campeão vai acontecer na vontade. Afinal, quem quer mais? Quem joga mais duro? Nós temos que entrar em quadra, entregar o máximo e viver com os resultados”, concluiu o camaronês.

