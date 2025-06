Com “mão no título”, Jalen Williams explica grande atuação nas finais da NBA

Jalen Williams teve a maior atuação da carreira para deixar o Oklahoma City Thunder a uma vitória do título da NBA. O jovem ala marcou 40 pontos e, assim, liderou a vitória do time no quinto jogo da série contra o Indiana Pacers. Mais do que isso, ele sempre pareceu “esfriar” as tentativas de reação do adversário com cestas pontuais. Foi uma grande performance, mas, para o atleta, a sensação foi que fez o mesmo de sempre.

“Eu só fui agressivo desde o começo do jogo. Tenho sorte, pois os meus companheiros e time permitem que descubra aos poucos os espaços da quadra em que posso tentar ser mais dinâmico. Então, diria que só entendi quais eram esses espaços e fiz o necessário para vencermos. Nem sempre vou anotar 40 pontos, mas sempre vou fazer o que for preciso para ganharmos”, disse o astro, após a vitória por 120 a 109.

O desempenho de Williams foi tão bom, aliás, que teve contornos históricos. Ele tornou-se o quinto jogador mais jovem a marcar 40 pontos em uma partida de finais. Só Jerry West, Rick Barry, Magic Johnson e Russell Westbrook o fizeram mais cedo. Além disso, também se tornou o quinto atleta nas últimas 40 temporadas a anotar 25 pontos em três partidas seguidas da decisão do título.

Continua após a publicidade

“Essa atuação é algo que vou olhar e lembrar mais assim que as finais terminarem. Não estou preocupado, afinal, com a mensagem que passa sobre mim ou o que significa no momento. A única mensagem com que nos importamos agora é que estamos vencendo essa série após cinco jogos. Ou seja, ainda falta uma vitória a conquistar para atingir o objetivo”, cravou o jogador de 24 anos.

Leia mais sobre Jalen Williams

Merecido

Mas a noite história de Jalen Williams, que colocou o Thunder a um passo do título da NBA, não parou na pontuação. Ele converteu 14 de seus 25 arremessos de quadra, além de pegar seis rebotes. Ainda distribuiu quatro assistências enquanto cometeu só um erro de ataque. E, por fim, terminou a partida com o melhor índice de plus/minus dos campeões do Oeste (+14).

Continua após a publicidade

“Jalen teve bastante atitude e foi realmente destemido em quadra. Fez grandes jogadas e, acima de tudo, chamou a responsabilidade para si. Pareceu que ele fazia uma cesta sempre que precisávamos de uma. Jogou como alguém que não teve medo da grandeza do jogo. Por isso, merece demais viver esse instante de reconhecimento”, reconheceu o amigo Shai Gilgeous-Alexander.

Mas, conhecendo Williams, Gilgeous-Alexander garante que não é só um discurso vazio. O ala vai aproveitar o reconhecimento nas próximas semanas, pois, acima disso, está o troféu Larry O’Brien. “Eu sei que Jalen não está satisfeito com esse desempenho porque nunca foi o seu objetivo. Ele está focado, assim como todos dentro desse vestiário, em ganhar mais um jogo e terminar isso”, garantiu.

Continua após a publicidade

Força e convicção

Entre tantos pontos positivos, o técnico do Thunder chamou a atenção para a postura agressiva de Williams. Ele converteu nove de 16 arremessos em torno do aro, todos criados a partir de ataques à cesta. Além disso, cobrou 12 lances livres na partida – maior marca pessoal nesta temporada inteira. Como resultado, na visão de Mark Daigneault, o ala “destravou” o seu nível mais alto de atuação.

“Jalen, antes de tudo, teve uma atuação incrível do primeiro ao último minuto. Parecia que estava a todo vapor a noite inteira. Atacou o aro e, assim, colocou muita pressão em cima da defesa. Tomou as decisões certas sempre. Mas isso não me surpreende. O seu melhor basquete se revela quando atua com esse tipo de força e convicção”, sentenciou o jovem treinador.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA