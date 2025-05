Tyrese Haliburton assume culpa por derrota do Pacers na decisão do Leste

A primeira derrota do Indiana Pacers nas finais do Leste aconteceu de uma forma que Tyrese Haliburton não imaginava. A equipe da casa abriu 20 pontos de frente sobre o New York Knicks ainda no primeiro tempo, mas permitiu a reação dos visitantes. Essa vantagem “sumiu”, em particular, por uma inesperada inoperância do time no ataque. Por isso, o armador assumiu a responsabilidade pelo tropeço.

“Durante o segundo tempo, eu só tentei colocar os meus companheiros nas condições mais confortáveis possíveis para pontuar. Mas, de fato, a gente desacelerou. Um jogo como esse costuma ser decidido por uma ou duas posses, lá no fim, então só busquei operar da melhor forma. Vou me responsabilidade por esse resultado. Eu já me culpo, aliás”, admitiu o jovem astro, depois da derrota por 106 a 100.

O Pacers viu a partida escapar das mãos, acima de tudo, ao marcar só 42 pontos no segundo tempo. O problema foi gritante no último quarto, quando só Karl-Anthony Towns teve a mesma pontuação do time inteiro local (20). Haliburton reconheceu o bom desempenho dos nova-iorquinos na marcação dificultando o trabalho da equipe. Viu-se, no entanto, como o principal fator para o revés.

Publicidade

“Eles fizeram um ótimo trabalho defensivo hoje. Mas, ao mesmo tempo, temos várias áreas em que podemos melhorar. Nós vamos ver os vídeos da partida e identificar os pontos de evolução. No entanto, para ser sincero, eu acho que muitos dos problemas foram minha culpa. Por isso, acima de tudo, eu preciso melhorar para o jogo quatro”, cobrou-se o armador de 25 anos.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton

Reviravolta?

Embora assuma a culpa pela derrota do Pacers, é claro que Tyrese Haliburton não é o único responsável pelo resultado. O segundo tempo do terceiro jogo, em síntese, foi a primeira vez na série em que o Knicks controlou o ritmo das ações. Os visitantes vão prender-se a isso como o início de uma possível reviravolta. Mas, para o armador, foi muito mais uma chance desperdiçada pelos locais.

Publicidade

“Sentimos que, do ponto de vista ofensivo, fizemos uma ótima série até agora. Os dois últimos períodos de hoje foram o nosso primeiro tempo ruim. E podemos, certamente, fazer melhor do que isso. Afinal, não somos o tipo de equipe que marca só 100 pontos. Nós limitamos um rival com tanto poder de fogo a 106 pontos, então deveríamos ter vencido”, admitiu o líder de Indiana.

O Pacers teve uma série anterior, contra o Cleveland Cavaliers, com o exato mesmo roteiro do duelo com os nova-iorquinos até agora. A resposta no quarto jogo daquele confronto foi um atropelo que quase garantiu a classificação. Portanto, o elenco sabe o que precisa fazer. “Nós temos que jogar da nossa forma e impor o nosso ritmo, como não fizemos nessa noite”, resumiu Pascal Siakam.

Publicidade

Desfalque

O técnico Rick Carlisle ainda fez referência a mais um fator que teve impacto na queda de produção do Pacers. Aaron Nesmith sofreu uma torção no tornozelo no começo do terceiro quarto e só retornaria ao time no período final. Indiana liderava por 13 pontos quando o especialista defensivo saiu de quadra e voltou com o time atrás no placar. O treinador, por enquanto, não pensa que o ala vá ser um problema em longo prazo.

“Aaron teve que sair de quadra, foi para o vestiário e fez uma nova proteção. Assim que me disseram que estava em condições de voltar, se movimentando sem limitações, eu coloquei-o de volta. Não quis dar chance para que ‘esfriasse’ demais. A minha sensação, a princípio, é que não sentiu mais nada mesmo. Não deve ser uma preocupação. Mas, certamente, sentimos falta dele”, admitiu o veterano treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA