Tom Thibodeau é o favorito ao prêmio de técnico do ano da NBA em 2024/25. De acordo com a casa de apostas Bovada, o treinador do New York Knicks encabeça a lista dos mais cotados para a honraria. Com mais de uma década de carreira, ele já conquistou o prêmio em duas oportunidades (2011 pelo Chicago Bulls e 2021 pelo time novaiorquino).

Segundo a Bovada, Ime Udoka, do Houston Rockets, é o segundo mais cotado, ao lado de Taylor Jenkins, do Memphis Grizzlies. Já o atual campeão da liga, Joe Mazzulla, do Boston Celtics, é o quinto. Ganhador do prêmio na última temporada, Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, aparece na sequência.

Nesta offseason, Thibodeau fechou uma extensão de contrato com o Knicks, e vai permanecer na equipe até 2028. Seguindo a tendência da liga, o salário dele deve ultrapassar os US$10 milhões anuais. Desse modo, o técnico Tom Thibodeau se torna um dos mais bem pagos da NBA.

O profissional de 66 anos chegou ao Knicks em 2020. Logo em sua primeira temporada em Nova Iorque, ele ganhou o prêmio de melhor técnico da liga. Isso porque levou a equipe de volta aos playoffs, após um jejum de oito anos. Com o técnico Tom Thibodeau, o time se tornou um candidato ao título da NBA.

Na última temporada, a equipe novaiorquina terminou na vice-liderança da Conferência Leste. Aliás, foi a melhor campanha do Knicks no século (50 vitórias e 32 derrotas). Nos playoffs, o time passou pelo Philadelphia 76ers, na primeira rodada, mas caiu para o Indiana Pacers na semifinal. As lesões de vários atletas atrapalharam o Knicks na pós-temporada. Apesar de não chegar à final do Leste, o ano foi positivo, o que influenciou no novo contrato do técnico Tom Thibodeau.

Além disso, o Knicks foi um dos quatro times que se estabeleceu no top 10 das eficiências defensiva e ofensiva. Os outros foram Boston Celtics, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Especialista em montar ótimas defesas, Thibodeau, portanto, elevou o nível da equipe no lado ofensivo.

Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Post, a direção do Knicks tinha interesse declarado na continuação do trabalho. Logo após a eliminação nos playoffs, o treinador falou abertamente sobre a intenção de seguir no comando do time. Dessa forma, o desejo mútuo facilitou o novo acordo do técnico Tom Thibodeau com o Knicks.

“Essa organização tem sido ótima para mim e adoro o nosso grupo de atletas. Enquanto um técnico, eu não poderia pedir por um elenco melhor. Então, não preciso esconder de ninguém que esse é o lugar em que desejo estar. É claro que isso é um trabalho para o meu agente, mas a minha vontade está expressa”, confirmou o veterano, depois da derrota para o Pacers no jogo 7.

Para 2024/25, a expectativa é a de que o Knicks seja ainda mais forte. Afinal, a franquia renovou os vínculos com Jalen Brunson e OG Anunoby, e se reforçou com Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns via trocas. No entanto, o time perdeu Isaiah Hartenstein, Donte DiVincenzo e Julius Randle.

Mais cotados ao prêmio de técnico do ano da NBA em 2024/25 (segundo a Bovada)

1- Tom Thibodeau (New York Knicks)

2- Ime Udoka (Houston Rockets) e Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)

3- Nick Nurse (Philadelphia 76ers)

4- Jamahl Mosley (Orlando Magic)

5- Chris Finch (Minnesota Timberwolves), JJ Redick (Los Angeles Lakers) e Joe Mazzulla (Boston Celtics)

6- Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder)

7- Gregg Popovich (San Antonio Spurs), Mike Budenholzer (Phoenix Suns) e Rick Carlisle (Dallas Mavericks)

8- Erik Spoelstra (Miami Heat), Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers) e Willie Green (New Orleans Pelicans)

9- Doc Rivers (Milwaukee Bucks) e Michael Malone (Denver Nuggets)

