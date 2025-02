Times da NBA voltam a dar chance a jogadores top de Draft

O que Killian Hayes, Markelle Futz e Dennis Smith possuem em comum? Além de os jogadores terem sido escolhas altas recentes no Draft, eles estavam sem times na NBA. Enquanto Hayes acertou com o Brooklyn Nets, Fultz foi para o Sacramento Kings. Por enquanto, Smith ainda não fechou com ninguém. No entanto, ele deixou o Real Madrid na última semana para acertar com alguma equipe.

Dos três, Fultz foi o único dos jogadores como primeira escolha no Draft. Sem sucesso no Philadelphia 76ers, ele teve bons momentos no Orlando Magic. Mas quando seu contrato acabou ao fim da temporada 2024/25, ele ficou sem vaga.

Fultz era um fenômeno em sua classe no Draft da NBA, em 2017. Afinal, teve um ano espetacular no basquete universitário por Washington, quando fez 23.2 pontos, 5.9 assistências e 5.7 rebotes. Além disso, tinha 41.3% de aproveitamento no arremesso de três.

Mas uma grave lesão no ombro mudou tudo, incluindo seu arremesso. Desde que chegou à NBA via Draft, Fultz só superou os 30% de aproveitamento em uma temporada, em 2022/23. Aliás, foi sua melhor campanha, com médias de 14.0 pontos, 5.7 assistências e 1.4 roubo de bola.

Agora, com uma nova chance na NBA, o armador tenta se reposicionar em um dos times mais carentes na posição. Isso porque De’Aaron Fox foi em troca para o San Antonio Spurs e o Kings não recebeu nenhum outro da função. Ele sabe que não é o mesmo de antes do Draft, mas aquele ano no Magic mostrou que ainda é capaz de jogar bem.

Já Hayes, escolha sete do Draft de 2020 da NBA, foi para o Nets, um dos times que fazem “peneiras” de jogadores. Sem chances de classificação aos playoffs, a equipe do Brooklyn resolveu apostar em atletas com algum talento para definir quem pode ficar para 2025/26.

O francês teve um início de carreira estranho. Assim como Fultz, ele não conseguiu encontrar um bom arremesso. Isso fez com que o Detroit Pistons fosse atrás de outros jogadores para o perímetro no Draft. Assim, selecionou Cade Cunningham e Jaden Ivey.

Aos poucos, Hayes começou a se soltar e cuidava muito bem da bola após o primeiro ano. Apesar de evoluir no quesito, seu arremesso de três jamais melhorou. Mas o Pistons queria jogadores que pudessem ajudar no perímetro e o armador parecia cada vez mais longe disso na NBA.

Então, a direção apontou que Cunningham deveria levar mais a bola, assumindo de vez a função de armador. Como resultado, Hayes deixou de ser tão importante para o futuro. Após a trade deadline de 2024, o Pistons o dispensou. O detalhe é que ele vinha sendo titular (dez dos 11 jogos anteriores) até o momento em que Detroit desistiu dele.

No Nets, ele foi titular durante a vitória sobre o Philadelphia 76ers na noite de sábado (22). Ficou com três pontos, seis assistências e quatro rebotes em 26 minutos.

Dennis Smith

Dos três jogadores, Smith foi quem teve mais chances em times da NBA após seu Draft. Nona escolha do recrutamento de 2017, o mesmo de Fultz, ele fez uma boa temporada de estreia no Dallas Mavericks. Afinal, com médias de 15.2 pontos, 5.2 assistências e 1.0 roubo de bola, era um dos jovens talentos mais interessantes de sua classe.

Mas Smith tinha um problema similar aos outros dois: a falta do arremesso de três.

Apesar de ser um ótimo defensor, ele também sabe pontuar. Ainda é explosivo e consegue boas infiltrações no garrafão adversário. Só não é bom arremessando de três, um grande problema para os times na NBA atual.

Logo em seu segundo ano na NBA, Smith foi em troca para o New York Knicks e começou a rodar por alguns times: Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets e Brooklyn Nets.

Embora tenha feito parte dos times ideais de calouros em 2017/18, o jogador não conseguiu um grande contrato na NBA.

Agora, ele aguarda por mais uma chance.

