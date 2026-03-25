Times da NBA aprovam expansão da liga para Seattle e Las Vegas

A NBA deu um importante passo para a expansão em Seattle e Las Vegas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os donos dos 30 times se reuniram nesta quarta-feira (25) e aprovaram que a liga comece a explorar propostas e candidatos para as duas novas franquias. O resultado da votação foi unânime.

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Em comunicado, o comissário Adam Silver comemorou a evolução do processo de expansão da NBA. De acordo com ele, o resultado reflete o apoio integral dos donos das franquias para a exploração de dois grandes mercados dos EUA. Isso porque eles acreditam que a chegada de Las Vegas e Seattle pode potencializar ainda mais a receita da liga.

“A votação de hoje reflete o interesse do nosso conselho em explorar a possível expansão para Las Vegas e Seattle. São dois mercados com uma longa história de apoio ao basquete da NBA. Estamos ansiosos para dar o próximo passo e dialogar com as partes interessadas”, disse Silver.

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O próximo passo da NBA é começar a ouvir interessados em adquirir as duas novas franquias da NBA.

Segundo Charania, as ofertas para aquisição dos times de Las Vegas e Seattle devem ficar entre US$ 7 e US$ 10 bilhões para cada nova franquia. Os valores, aliás, consideram o histórico recente de vendas de times existentes. Em 2022, por exemplo, o Phoenix Suns foi vendido por US$ 4 bilhões. Já em 2025, o Boston Celtics mudou de dono por US$ 6,1 bilhões, enquanto o Los Angeles Lakers, por US$ 10 bilhões.

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Alvos de expansão da NBA, Seattle e Las Vegas são dois mercados grandes dos EUA. Então, a liga aposta que eles podem atingir valores similares aos de Lakers e Celtics, que são franquias tradicionais.

Em relação à data da expansão, a NBA prevê que os novos times comecem a jogar na temporada 2028/29. Na offseason de 2028, assim, deve acontecer o Draft de expansão, em que as novas franquias poderão escolher jogadores sob contrato com os times atuais. Cada uma das 30 equipes poderá ‘bloquear’ oito atletas, enquanto os demais estarão disponíveis.

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Com a notícia, Seattle voltará a ter uma franquia na NBA. A cidade perdeu seu time em 2008, quando o SuperSonics mudou para Oklahoma City e passou a se chamar Thunder. É provável, aliás, que a nova equipe recupere a história da antiga, que jogou de 1967 a 2008. Já Las Vegas será uma novidade na liga de basquete.

Com a expansão, a NBA ainda deve mudar um time de conferência. Como Las Vegas e Seattle estão no extremo Oeste dos EUA, os executivos acreditam que Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies devem passar para o Leste, para que cada conferência tenha 16 franquias.

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Por fim, após a votação inicial dos donos das franquias, a NBA deve promover uma nova reunião ainda este ano para aprovação final. O processo precisa contar com apoio de 23 dos 30 presidentes.

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