Timberwolves traz atualização sobre lesão de Anthony Edwards

O astro Anthony Edwards sofreu uma lesão no fim do primeiro quarto da partida inicial entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Ele sofreu falta e, na queda, torceu o tornozelo. Apesar de sentir muitas dores no local, o ala-armador cobrou os lances livres e foi direto para os vestiários.

Após quase cinco minutos no segundo período, Edwards voltou ao jogo, mas a lesão o tirou do melhor ritmo. De acordo com o jogador, o fato de não ter ido bem no embate não teria nada a ver com a contusão. Afinal, após o intervalo, ele fez apenas cinco pontos.

“Claro que eu preciso arremessar mais, mas eu só tive 13 arremessos. Acho que preciso jogar mais sem a bola, pois se eu ficar com ela nas mãos, eles vão dobrar o tempo todo na marcação”, disse Edwards.

Publicidade

Depois do jogo, o técnico Chris Finch falou sobre a derrota do Timberwolves, além da performance de Edwards no segundo tempo.

“Foi só o primeiro jogo. Eles venceram em casa, então parabéns para eles. Jogaram muito bem, mas temos um novo jogo daqui dois dias”, disse Finch. “Edwards não estava em seu melhor ritmo no segundo tempo por causa da lesão, mas isso é normal de jogo. Acontece. No entanto, espero que ele esteja pronto para a próxima partida”.

Publicidade

Leia mais

Nesta quinta-feira, o Timberwolves informou que Anthony Edwards vai para o jogo, apesar de a lesão ainda o importunar. De acordo com o time, ele passou por exames ainda nos vestiários, que não tiveram nada além de uma torção. Caso fosse uma partida de temporada regular, Edwards eventualmente ficaria de fora. No entanto, por ser um embate importante nos playoffs da NBA, ele vai atuar.

Para o jogo de hoje, Anthony Edwards acredita que seu time tem de cuidar melhor da bola. Afinal, no primeiro embate, a equipe teve 17 erros de ataque. Além disso, acertou 34.9% nos arremessos de quadra e 29.4% em três pontos. Edwards ainda reclamou da marcação que sofreu.

Publicidade

“Não foi fácil, pois sempre que eu tentava ir para a cesta, sempre eram uns quatro caras em cima de mim. Então, sim, eles estão fechando o garrafão. Eles usavam quatro, cinco jogadores no garrafão. Então, nós temos de fazer as melhores jogadas”, concluiu.

Timberwolves e Thunder voltam à quadra nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A ESPN 2 transmite.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA