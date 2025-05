Saiba por que Rudy Gobert crítica arbitragem da NBA

Após a partida contra o Oklahoma City Thunder, Rudy Gobert criticou bastante a arbitragem da NBA. Afinal, Shai Gilgeous-Alexander teve 14 tentativas de lances livres no logo. Marca que teve bastante repercussão nas redes sociais. Dessa forma, o pivô francês do Minnesota Timberwolves não poupou críticas aos juízes da liga.

“Não espero que recebamos muitas faltas. O Thunder é um time que usa muito as mãos. Existem coisas, então, que não vão ser marcadas. Eles são fortes. A gente sabia disso, sabemos que há agarrões, faltas, mas também sabemos que não vamos receber todas essas marcações. Vamos jogar mesmo assim, o tempo todo. Não podemos deixar que faltas não marcadas ou arremessos errados nos tirem do foco, vamosseguir para a próxima jogada e fazer o que temos que fazer”.

Olhando para os números, o Thunder teve apenas cinco lances livres a mais que o Timberwolves. Oklahoma terminou o Jogo 1 com 26 tentativas na linha de lance livre, enquanto Minnesota teve 21. Então, embora haja reclamação, na prática houve equilíbrio no quesito.

Uma das razões pelas quais tantas pessoas reclamaram das faltas a favor do Thunder, incluindo Rudy Gobert, foi, em grande parte, por causa de Shai Gilgeous-Alexander. Das 26 tentativas de lance livre do time, o MVP bateu 14 delas.

O Timberwolves, porém, só pode controlar aquilo que faz em quadra. Tanto Rudy Gobert quanto Anthony Edwards foram mal no Jogo 1 e isso contribuiu para a queda de Minnesota no segundo tempo. O pivô não teve muito impacto, encerrando a partida com apenas dois pontos, três rebotes, uma assistência, um roubo e um toco em 21 minutos de jogo.

Além de jogadores como Rudy Gobert, analistas da NBA também criticaram a arbitragem. Bill Simmons, por exemplo, falou que Gilgeous-Alexander está “recebendo um apito que ninguém mais na liga está recebendo”.

“São essas faltas de contato leve, esses empurrões em que você nem tem certeza de quem iniciou o contato, e ele simplesmente consegue a marcação. Se você é o Minnesota, a uma coisa que você sai desse jogo pensando é: precisamos de uma arbitragem melhor nesses lances de Shai. Foi horrível”, disse o jornalista.

Ele acrescentou que o Timberwolves já entrou na partida incomodado com as faltas que esperava receber e disse que “alguns lances vão ser revisados pela liga entre o jogo um e o jogo dois”.

