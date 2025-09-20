“Thunder vai vencer a NBA novamente”, avisa Jalen Williams

Um dos destaques do Oklahoma City Thunder na conquista do título da NBA, na última temporada, Jalen Williams está determinado a repetir a dose. E, para isso, o ala de 24 anos disse que a narrativa na mídia sobre a equipe serve como motivação para o bicampeonato. Foi o que ele revelou em entrevista para a Slam Magazine.

Dono da melhor campanha do Oeste nas últimas duas temporadas, o Thunder se frustrou em 2023/24. Na ocasião, o time caiu na semifinal de conferência, após uma série de seis jogos com o Dallas Mavericks. Mas neste ano, o cenário mudou. Desse modo, Oklahoma passou por Memphis Grizzlies, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves para conquistar o Oeste. E, nas finais da NBA, bateu o Indiana Pacers para levantar o troféu de campeão.

Jalen Williams, então, relembrou que a mídia não tinha muita fé no Thunder pela falta de experiência nos playoffs da NBA. O time, inclusive, foi o segundo mais jovem da história a ser campeão. Mas, após a conquista, a narrativa mudou. Afinal, Williams viu analistas dizerem que a equipe não fez mais do que a obrigação, já que era a favorita. Assim, o astro garantiu que Oklahoma vai forte e motivado para conquistar mais um título.

“Vejam o que a mídia estava fazendo. A situação meio que virou. No início, éramos jovens demais para vencer. Aí, quando vencemos, é como se fôssemos favoritos o ano todo, que tínhamos a obrigação de ganhar. Sinto que isso é um grande motivador. Mas tudo bem, o Thunder vai vencer a NBA novamente. Aí quero ver o que a mídia terá a dizer desta vez”, disse Williams.

A última campanha foi inesquecível para Williams. Afinal, além de campeão da NBA, o jogador se tornou All-Star pela primeira vez na carreira. O ala também foi eleito para o terceiro time ideal da liga e o segundo quinteto de defesa. Suas médias, em 2024/25, foram de 21,6 pontos, 5,3 rebotes e 5,1 assistências.

Para coroar o ano mágico, Jalen Williams assinou, nesta offseason, uma extensão de contrato com o Thunder. Pelo acordo de cinco temporadas, o atleta vai receber US$287 milhões em salários. Ou seja, os valores máximos permitidos pela NBA. Além dele, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren acertaram extensões contratuais de longa duração. O trio, aliás, tem vínculo com a equipe até 2031.

Assim, Williams falou sobre a renovação com o Thunder. Com o futuro garantido na equipe, o jogador disse que tirou um peso dos ombros. Além disso, a valorização financeira gera uma sensação de liberdade na quadra de basquete.

“Posso jogar ainda mais relaxado agora. Antes, eu não diria que estava jogando por um cheque, mas você está tentando fazer o melhor para permanecer na liga. Então, agora com o contrato novo, você está jogando mais relaxado. Sabemos o que é preciso para vencer. Então, vamos usar isso. Temos a experiência que todos disseram que precisávamos”, concluiu.

