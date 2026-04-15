“Thunder é o time a ser batido na NBA”, crava LeBron James

Para LeBron James, maior cestinha da história da NBA, o Oklahoma City Thunder é o time a ser batido nos playoffs deste ano. Segundo o astro do Los Angeles Lakers, o atual campeão é favorito a mais uma conquista. O craque de 41 anos falou sobre a equipe de Oklahoma no episódio mais recente do podcast Mind the Game.

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Pelo segundo ano seguido, o Thunder fez a melhor campanha da NBA. Em 2025/26, por exemplo, foram 64 vitórias e 18 derrotas. Por isso, o time terá vantagem no mando de quadra em todas as séries de playoffs.

De acordo com LeBron James, o Thunder tem um ótimo time e encara todos os jogos da temporada regular da NBA da mesma forma. Ou seja, sempre levam a sério, não importando o adversário.

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“Nos últimos anos, o Thunder mostrou um nível de excelência sem cair na complacência, mesmo na fase regular da NBA. Não importa se eles enfrentam um time acima ou abaixo de 50% de vitórias. Ou seja, eles sempre jogam com seriedade. Isso não quer dizer que eles ganharam todos os jogos, mas venceram a maioria”.

“Além disso, eles são os atuais campeões. Têm o MVP (Shai Gilgeous-Alexander) como protagonista. Então, inevitavelmente, vejo o Thunder como o time a ser batido na NBA. E isso é muito merecido. Em suma, o Thunder é o favorito, e as outras 15 equipes classificadas vão tentar derrubá-lo”, apontou LeBron, veterano de 23 campanhas na liga.

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Na conversa com o duas vezes MVP da NBA, Steve Nash, LeBron James foi questionado sobre os possíveis pontos fracos do Thunder. Na fase regular, o time de Oklahoma teve a melhor defesa e o sétimo ataque mais eficiente da NBA. Mas para não ficar em cima do muro, o astro do Lakers citou dois problemas que enxerga no atual campeão.

“É difícil apontar alguma fraqueza do Thunder. Sendo muito exigente, eu diria que a eficiência nas bolas de três pode ser irregular em alguns momentos. E a criação secundária, às vezes, é um problema. É por isso que o Jalen Williams é tão importante. Além disso, Isaiah Hartenstein cria jogadas no short roll, o que é um ótimo ponto de apoio para eles. Chet Holmgren e alguns outros também podem criar, claro”.

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“Mas para mim, a verdadeira questão, às vezes, é: eles perdem um pouco de criação? E eles podem ter um apagão nas bolas de três? Essa seria a minha única crítica real. Ainda assim, eles são muito fortes. E compensam tudo isso com a defesa impecável. Difícil falar em fraquezas do Thunder porque eles defendem, correm em transição, vão à linha de lances livres e são os atuais campeões da NBA”, concluiu o astro.

Ao contrário do Thunder, o Lakers de LeBron chega aos playoffs da NBA cercado de dúvidas. Afinal, Luka Doncic e Austin Reaves seguem como desfalques. Desse modo, o veterano terá de liderar o time na série contra o Houston Rockets. Por ter melhor campanha que o rival, Los Angeles possui a vantagem no mando de quadra.