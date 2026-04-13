Thunder pode se dar bem com o play-in da NBA

Além da briga pelo título, o Oklahoma City Thunder também pode se dar bem com alguns cenários do play-in da NBA em 2025/26. O atual campeão e melhor campanha geral da liga nessa temporada, estará de folga nessa semana de repescagem e só estreia nos playoffs no próximo domingo. Mas além do próprio adversário, a equipe estará de olho em outras duas questões.

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O montante de escolhas de Draft da franquia é conhecido, um grande trabalho do GM Sam Presti. A realidade se mantém para o recrutamento de 2026. Afinal, Oklahoma detém duas escolhas de Draft de times que ainda estão tentando chegar aos playoffs. Porém, se não conseguirem, estarão na loteria.

A escolha do Philadelphia 76ers está sob posse do atual campeão da NBA. A seleção é protegida caso fique no top-4 do Draft. Dada a campanha do time da Pensilvânia, seria preciso uma queda no play-in e muita sorte na loteria para que a escolha suba até as quatro primeiras. Se ficar abaixo, se torna da equipe de Shai Gilgeous-Alexander.

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O time de Tyrese Maxey começa sua trajetória no play-in na próxima quarta-feira (15) contra o Orlando Magic. Se avançar, enfrenta o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Se perder, aguarda o vencedor de Charlotte Hornets e Miami Heat para definir a oitava posição, também em casa, com a chance de enfrentar o Detroit Pistons.

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Enquanto isso, a escolha do Los Angeles Clippers (que disputará o play-in da NBA no Oeste) também está em posse do Oklahoma City Thunder. Essa seleção ainda é oriunda da famosa troca de Paul George, que levou Shai Gilgeous-Alexander e um grande montante de escolhas de Draft para o time de Oklahoma.

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A grande questão dessa seleção é que ela não tem proteções. O Clippers ficou na nona posição do Oeste e antes de disputar uma vaga direta, terá que evitar uma eliminação contra o Golden State Warriors de Stephen Curry na quarta. Se perder, vai para a loteria. Se vencer, encara o perdedor de Phoenix Suns x Portland Trail Blazers. Como prêmio, pode encontrar o próprio Thunder nos playoffs, a partir do próximo domingo.

Nesse meio tempo, Oklahoma também pode conseguir uma terceira escolha nesse processo. Afinal, a seleção do Utah Jazz também está em posse do Thunder. Isso se cair além da oitava posição. Nesse caso, eles precisam com a queda de um time que tem uma das cinco principais chances de obter a primeira escolha deste talentoso Draft.

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Em suma, o atual campeão da NBA poderia ter até três escolhas de loteria no próximo recrutamento, caso tudo desse certo nesse cenário.

A franquia tem mantido seu estoque de Draft ativo. Afinal, pode ser o grande trunfo para renovar a franquia, em meio a um elenco que fica cada vez mais caro e corre risco de perder alguns jogadores nos próximos anos. Além de calouros, as escolhas podem servir como moedas de troca nessa estratégia, de acordo com alguns rumores.