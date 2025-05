Thunder atropela Timberwolves e vai à final da NBA

Com mais um show de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 124 a 91 e garantiu sua vaga na final da NBA. O MVP anotou 34 pontos e comandou o atropelo do time nesta quarta-feira (28), no Paycom Center.

Os primeiros pontos da partida foram do Timberwolves, mas logo o Thunder tomou conta do jogo. Com uma sequência de 11 pontos seguidos, sendo sete de Chet Holmgren, os donos da casa obrigaram o time de Minnesota a parar o jogo antes da metade do primeiro quarto. Mas a pausa pouco mudou o cenário do da partida.

A pressão defensiva do Thunder minou os ataques do Timberwolves. O time visitante cometeu quatro erros ofensivos e acertou apenas três de seus 20 arremessos no primeiro quarto. Assim, os donos da casa aproveitaram para abrir 26 x 9 no período.

O domínio continuou durante o segundo quarto. Confuso no ataque, o Timberwolves cometeu dez erros ofensivos no período. A equipe até melhorou no aproveitamento de seus arremessos, mas pouco para voltar para a partida.

Em uma cravada de Holmgren, o Thunder abriu 20 de vantagem. Minnesota seguiu errando no ataque, enquanto o Thunder não demonstrava sinais de diminuir o ritmo. Então, Shai Gilgeous-Alexander converteu dois lances livres, deixando o placar em 57 x 27. O MVP da temporada, aliás, foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, com 20 pontos e 57,1% de aproveitamento nos primeiros 24 minutos.

A volta do intervalo trouxe um Timberwolves mais concentrado. O time não desperdiçou muitas bolas no terceiro quarto e abriu 19 x 13 nos primeiros seis minutos. Contudo, a cada bom ataque de Minnesota, o Thunder respondia. Evitando, assim, que a diferença diminuísse. Gilgeous-Alexander fez mais oito no período e o Thunder foi para o período final com 26 pontos de vantagem.

O quarto período foi apenas protocolar. Abatido, o Timberwolves voltou a errar e o Thunder logo abriu 34 de vantagem. Chris Finch parou o jogo, mas o resultado já estava garantido. Em um verdadeiro atropelo, o Thunder venceu o Timberwolves e garantiu vaga na final da NBA.

(1) Minnesota Timberwolves 91 x 124 Oklahoma City Thunder (4)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 24 5 3 1 0 Anthony Edwards 19 6 2 0 1 Terrence Shannon Jr. 11 1 0 1 0 Naz Reid 11 5 0 1 3 Rudy Gobert 2 5 1 0 1

Três pontos: 12-34 (Edwards: 1-7)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 7 8 2 0 Chet Holmgren 22 7 0 0 3 Jalen Williams 19 8 5 1 1 Luguentz Dort 12 4 1 3 0 Alex Caruso 8 3 3 4 0

Três pontos: 14-35 (Dort: 4-10)

