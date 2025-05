Técnico explica decisão sobre Karl-Anthony Towns contra Pacers

A derrota do New York Knicks, no Jogo 2 contra o Indiana Pacers, ficou marcada pela decisão do técnico Tom Thibodeau de deixar Karl-Anthony Towns no banco no último quarto. Mesmo com 20 pontos, o pivô não entrou em quadra na reta final, enquanto o treinador optou por uma formação diferente. No fim, o time da casa perdeu por 114 a 109 e viu o adversário abrir 2 a 0 nas finais do Leste.

Towns, assim, atuou por apenas 28 minutos na derrota para o Pacers. Apesar de não ter tido problema com faltas, ele teve o terceiro menor tempo entre os jogadores do Knicks que entraram em quadra. Os outros foram Miles McBride, com 25 minutos, e Cameron Payne, com nove.

Apesar da decisão, Karl-Anthony Towns foi o segundo jogador com mais pontos no Knicks. Em 28 minutos, ele marcou 20 pontos, acertou seis de 14 nos arremessos e pegou sete rebotes.

Publicidade

Após o jogo, o técnico Tom Thibodeau explicou a decisão não usar Karl-Anthony Towns no último quarto contra o Pacers. De acordo com o treinador, ele enxergou que um quinteto diferente poderia ter mais chances de vitória do que com o pivô em quadra.

“Nós entramos em um buraco e o grupo que estava em quadra nos deu uma chance”, explicou o técnico sobre Towns. “Então, continuamos com eles e estávamos apenas buscando uma forma de vencer. Tudo se resume a algumas coisas”.

Publicidade

Leia mais!

A explicação do técnico sobre Towns chama a atenção. Isso porque ele é a segunda principal arma ofensiva do Knicks. Porém, de fato, ele não vinha colaborando totalmente no jogo. Embora seja bom no ataque, o pivô costuma ter a defesa como ponto fraco e, com ele em quadra, o Pacers se aproveitou. Assim, New York teve um saldo negativo de 20 pontos com o astro em quadra.

Em meio à decisão do técnico, Towns foi alvo de jornalistas após o jogo. Porém, ele não comentou sobre a ausência no último quarto do jogo. O pivô, assim, se resumiu ao otimismo na série contra o Pacers, apesar do Knicks perder os dois primeiros jogos no Madison Square Garden.

Publicidade

“Se aprendi alguma coisa, em especial, no ano passado, é que tão rápido quanto você ganha dois jogos, também pode perder dois jogos”, disse Karl-Anthony Towns, eleito para o terceiro time ideal da NBA nesta temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA