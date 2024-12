Técnico do 76ers projeta retorno de Joel Embiid

Joel Embiid não joga há duas semanas, mas segundo Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers, o jogador pode estar perto de voltar. A data marcada para o retorno seria nesta sexta-feira (6), para enfrentar o Orlando Magic. Aliás, será o segundo encontro entre as equipes. Isso porque, na última quarta-feira, o time da Flórida levou a melhor.

Embiid jogou apenas quatro partidas nesta temporada. O craque vem sofrendo com lesões no joelho. Além disso, chegou a ser suspenso por empurrar um jornalista. Agora, porém, não joga desde 20 de novembro. Ao todo, são seis partidas seguidas como desfalque.

O 76ers e o técnico Nick Nurse não sabem da disponibilidade de Embiid até o dia da partida. Embora não haja certeza sobre status do pivô, o comandante afirmou que a equipe não planeja afastá-lo para descansar e tratar os problemas no joelho esquerdo, que passou por cirurgia.

“Ainda vamos tentar colocá-lo em quadra”, disse Nurse. Ademais, afirmou que Embiid participou de um pequeno treino mais cedo na quinta. “Depois de um bom treino, precisamos ver como o joelho reage. Veremos de novo amanhã. Assim que estiver bom o suficiente para jogar, ele vai jogar”, concluiu.

O 76ers tem um dia de folga nessa quinta-feira, mas o técnico já avisou “há uma chance” de Embiid retornar na sexta-feira para outra partida contra o Magic.

O nove vezes All-Star Paul George, que também perdeu a maior parte da temporada devido a problemas no joelho, não jogou contra o Orlando Magic. O duelo foi um dia após o astro marcar 29 pontos, seu recorde na temporada. Assim, o ala acertou 10 de 16 arremessos, deu oito assistências e, jogou 37 minutos, seu tempo mais longo na temporada, na vitória contra o Charlotte Hornets. “Minutos pesados para ele ontem à noite. Foi pego em um jogo difícil”, disse Nurse.

Dessa forma, o 76ers havia tido duas vitórias em seguida pela primeira vez nesta temporada antes de perder para o Orlando Magic, chegando a sua 15ª derrota em 20 jogos. Apenas o Washington Wizards é pior na Conferência Leste.

O trio do 76ers, formado por Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, esteve disponível para o técnico Nick Nurse em apenas um jogo em 2023/24. Juntos, jogaram pouco mais de seis minutos.

“Vamos esperar que consigamos reunir esses caras ao mesmo tempo em breve. Então, vamos começar a trabalhar. É difícil quando os jogadores estão entrando e saindo, e estamos tentando resolver isso”, concluiu o técnico.

