Steve Kerr detalha o que pensa sobre estreia de Jimmy Butler

Jimmy Butler estreou pelo Golden State Warriors no último sábado (8), e os comandados de Steve Kerr venceram contra o Chicago Bulls. O astro chegou à equipe nas últimas horas da trade deadline, após semanas conturbadas no Miami Heat, onde pediu para ser trocado e foi suspenso duas vezes. Então, seu novo técnico falou sobre o primeiro jogo do camisa 10 pela franquia.

“O que mais me impressiona é o seu passe”, disse Kerr, segundo à ESPN. “O passe dele muda tudo. A habilidade, a força, a capacidade de chegar à linha de lance livre. E, no fim, vai além disso. Só a presença dele em quadra já faz diferença. Ele é um leão. Uma força”.

O Warriors chegou a estar 24 pontos atrás do Bulls, mas um grande terceiro quarto de Stephen Curry e Butler fez a diferença. No fim, então, Golden State venceu por mais de 20 pontos. O estreante da noite marcou 25 pontos e deu quatro assistências.

Pelo Miami Heat, onde ficou as últimas seis temporadas, Butler participou de 316 partidas, com 21 pontos de média, seis rebotes e 5.7 assistências. Além disso, levou o time para a final duas vezes, em 2020 e 2023.

Antes da troca que levou Jimmy Butler ao Warriors, Sam Amick, do site The Athletic, havia dito que tanto Steve Kerr quanto Stephen Curry estavam receosos do encaixe do jogador no vestiário da equipe. No entanto, logo que chegou à franquia, Butler já assinou uma extensão contratual de US$121 milhões por dois anos. Dessa forma, o jogador deve formar dupla com Curry pelos próximos anos. Ambos os jogadores já tem mais de 35 anos. Então, esses podem ser seus últimos anos de competir pelo título.

Para contar com Butler, então, o Warriors abriu mão de Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Dennis Schroder, Lindy Waters, uma escolha de primeira rodada de 2025 e uma escolha de segunda rodada de 2031. Embora o preço tenha sido alto, envolvendo alguns de seus melhores jogadores de rotação, como é o caso de Wiggins, a franquia desejava contar com uma segunda estrela ao lado de Curry.

Nos dias que antecederam a trade deadline, Shams Charania, da ESPN, comentou que Golden State fez ligações para várias equipes, como Philadelphia 76ers para perguntar de Paul George e Phoenix Suns para questionar sobre Kevin Durant.

O Warriors tem 26 vitórias e 26 derrotas, ocupando atualmente a 11ª colocação da Conferência Oeste. No entanto, está apenas três jogos atrás do Los Angeles Clippers, sétimo colocado, e 3.5 atrás do Minnesota Timberwolves, primeira equipe na zona de classificação direta aos playoffs.

