Stephen Curry seria “decisivo” para Al Horford jogar no Warriors

A possível contratação de Al Horford para o Golden State Warriors passaria muito por Stephen Curry. Ao menos, é o que os rumores apontam. De acordo com o jornalista Marc Spears, da ESPN, Ean, o filho mais velho do pivô teria influência.

Spears falou sobre a chance de Al Horford se aposentar antes da próxima campanha, mas vê em Ean a possibilidade de o jogador fechar com o time de San Francisco. Segundo o repórter, o veterano pode chegar no Warriors, além de tudo, por isso.

“Mas eu fiquei pensando, sabe quem eu acho que pode ajudar na decisão? Seu filho Ean, de dez anos”, disse Spears, no programa NBA Today. “Ele começou a viajar com Al (Horford) nos jogos fora de casa há duas temporadas. O garoto ama basquete, mas eu sei que ele fica falando de Stephen Curry. Eu posso ver Ean o convencendo a seguir jogando”.

Até aqui, o Golden State Warriors ainda não fechou com nenhum jogador na agência livre. No entanto, para qualquer contratação acontecer, o ala Jonathan Kuminga deve ter seu futuro definido antes. Isso porque se o time estender com o jogador, a situação para contratar reforços como Al Horford e De’Anthony Melton fica quase inviável.

Afinal, para estender com Kuminga, o Warriors vai passar do primeiro nível de multas da NBA. Stephen Curry e Draymond Green gostariam de ter um novo pivô, além de um defensor de perímetro.

Stephen Curry sabe que Al Horford é o melhor jogador disponível da posição no momento como agente livre. Para trocas, existem outras possibilidades, mas o Warriors tenta não fazer grandes movimentos. Ao menos, por enquanto.

No momento, o Warriors conta com dez jogadores sob contrato, sem contar com Kuminga. Assinando com o ala e fazendo a troca em seguida, o famoso sign and trade, elevaria para 11. Com Al Horford e De’Anthony Melton, chegaria a 13 e deixaria duas vagas a serem preenchidas por outros veteranos.

“Golden State esperava fechar com ele (Horford) na última semana, mas não aconteceu”, disse Spears. “Lakers, Bucks e Hawks também possuem interesse nele. Al Horford ainda pensa em aposentadoria, mas não está com pressa. Seu sexto filho está para nascer. Ele vive em Atlanta e em Boston enquanto está de férias, mas estou ouvindo que o Warriors ou o Los Angeles Lakers, por estar longe da família, não vai atrapalhar a decisão”.

Cinco vezes All-Star, Al Horford está com 39 anos e joga na NBA há 18 temporadas. Em pouco mais de 1.100 jogos na liga, ele possui médias de 12.9 pontos e 7.9 rebotes. Nas últimas três campanhas, o jogador acertou 40.9% em três pontos.

