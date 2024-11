Stephen Curry retorna e Warriors bate Wizards

Com Stephen Curry de volta, o Golden State Warriors venceu o Washington Wizards. Fora de casa, a equipe da Califórnia conseguiu uma boa vantagem no primeiro quarto e controlou até o fim da partida. Então, por 125 a 112, o time de Steve Kerr alcançou sua quarta vitória consecutiva na NBA e subiu para a segunda posição no Oeste.

Antes do confronto contra o Wizards, Stephen Curry desfalcou o Warriors por três partidas. O astro da franquia se recuperava de uma lesão no tornozelo. Desse modo, ele teve minutos controlados e começou o terceiro quarto do banco de reservas. Ainda assim, em 24 minutos, ele marcou 24 pontos, sendo quatro de nove do perímetro, além de seis assistências.

O Warriors voltou a usar boa parte do elenco. Ao todo, 12 jogadores tiveram mais de dez minutos. Além de Curry, Buddy Hield também teve grande atuação na vitória de Golden State. Vindo do banco, o ala-armador marcou 20 pontos e terminou com um plus-minus de 14 pontos.

Pelo Wizards, por outro lado, Jordan Poole foi o principal marcador, com 24 pontos. Mas o ala-armador da equipe teve um aproveitamento ruim em três pontos (20%) e perdeu por nove enquanto esteve em quadra. Enquanto isso, Kyshawn George conseguiu 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

O Warriors dominou a partida desde o primeiro quarto. Aproveitando os problemas no ataque do Wizards, o time visitante conseguiu abrir na liderança e fechou vencendo por 29 a 20. Então, o destaque do período foi Hield, que conseguiu oito pontos e duas cestas de três.

A vantagem construída no primeiro quarto deu ao Warriors um segundo período mais controlado. Os dois times começaram a trocar pontos, mas a diferença em nenhum momento ficou abaixo de nove pontos. Na reta final, Jordan Poole até tentou uma reação, com sete pontos em dois minutos. No entanto, uma cesta de três de Curry no estouro do cronômetro fechou o período em 54 a 45.

A troca de pontos antes do intervalo teve ainda provocações entre Poole e Draymond Green. Mas após fazer cesta de três, o ala-armador do Wizards apontou para o antigo colega. Vale lembrar que os dois tiveram problemas quando atuavam juntos. Na cesta final de Curry, contudo, foi a vez de o ala-pivô apontar para o adversário.

Então, na volta dos vestiários, Kerr optou por poupar Curry. Ainda assim, o Wizards não conseguiu em nenhum momento se aproximar do Warriors. A distância aumentou mais ainda quando o camisa 30 entrou em quadra. Com 15 pontos em seis minutos, ele deixou Golden State na frente por 12 (93 a 81).

Por fim, nos últimos 12 minutos, o Warriors controlou a vantagem para vencer sua sexta partida na temporada. Como resultado, a equipe subiu para a segunda colocação no Oeste. A próxima partida, aliás, é contra o Boston Celtics na quarta-feira (06). O Wizards, por sua vez, visita o Memphis Grizzlies na sexta-feira (08).

Stephen Curry

Após a vitória, Curry celebrou o retorno à quadra e a boa partida pelo Warriors. Além disso, ele destacou o reencontro com Poole. Os dois foram companheiros entre 2019 e 2023, antes do ala-armador deixar a Califórnia rumo ao Wizards.

“É sempre ótimo ver companheiros de equipe, bons amigos. Torcendo para que [Poole] consiga construir algo com essa organização [Wizards] e aproveite essa oportunidade de liderar. O céu é o limite para ele. Sei que eles têm muitos jovens e dá para ver que ele joga com alegria. Só estou feliz que conseguimos a vitória e o direito de se gabar desta vez”, comentou Curry.

