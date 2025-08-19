Stephen Curry pressiona e Warriors deve fechar com jogador

Ainda sem nenhum negócio de fato na agência livre da NBA, o Golden State Warriors espera a troca de Jonathan Kuminga para “começar” seus trabalhos. No entanto, o astro Stephen Curry está pressionando a direção do Warriors para fechar com um jogador específico: o armador Gary Payton II.

De acordo com Scoop Robinson, Stephen Curry vem pedindo a permanência do veterano. O novo vínculo seria de dois anos, enquanto a direção vem tentando fechar o negócio. O problema, no entanto, segue sendo como vai resolver a situação de Jonathan Kuminga.

Tudo depende de como e quando o Warriors vai fechar a troca do jogador. Kuminga vem agindo como se não quisesse ficar mais no time de San Francisco, pois exige valores similares a de astros da NBA. Além disso, rejeitou todas as ofertas de extensão.

Assim que o Warriors definir a situação do jogador, o time vai poder fechar com outros nomes. Entre eles, o pivô Al Horford e De’Anthony Melton. Por fim, deve acertar com Payton.

Enquanto Horford estava no Boston Celtics e não deve voltar, Melton deixou o Brooklyn Nets na última campanha. Aliás, ele chegou ao Warriors para o começo de 2024/25, foi titular, mas sofreu uma lesão que o tirou de todo o resto do ano. Agora, a direção o quer de volta.

O Warriors aposta suas fichas em Stephen Curry, jogador que está na franquia desde 2009/10 na NBA. Apesar de estar com 37 anos, o armador ainda é um dos melhores da liga. Quatro vezes campeão, além de outras duas como o MVP, Curry vinha sendo o grande nome do time nos playoffs de 2025. No entanto, teve uma lesão no primeiro jogo contra o Minnesota Timberwolves.

Sem forças para enfrentar o time sem o jogador, o Warriors foi eliminado com quatro derrotas seguidas nos jogos restantes. Mas a equipe mostrou outros problemas nos mata-matas, especialmente no garrafão.

A equipe chegou a usar várias opções contra Houston Rockets e Timberwolves, mas sem sucesso no setor. Enquanto isso, o técnico Steve Kerr fez o último jogo de com Trayce Jackson-Davis como tentativa de solução.

Na agência livre da NBA, o Warriors ainda perdeu Kevon Looney para o New Orleans Pelicans. Então, com a clara necessidade de um pivô nos playoffs, a direção deve fechar com Horford. Por fim, o time de Stephen Curry busca alternativas para a defesa com Melton e Payton.

O Warriors, por enquanto, conta com dez jogadores sob contrato, sendo nove regulares e um jogador two-way.

