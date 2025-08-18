Jogador do Warriors se compara a Cade Cunningham na NBA

De acordo com Ron Kroichick, do jornal San Francisco Chronicle, Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors, acredita que está no mesmo nível de Cade Cunningham e Scottie Barnes na NBA. Então, para o ala-pivô, ele merece um salário parecido com seus companheiros de Draft. Afinal, os jovens astros de Detroit Pistons e Toronto Raptors também foram escolhidos no recrutamento de 2021. No entanto, já possuem contratos grandes.

De acordo com um jornalista, uma fonte ligada ao Golden State Warriors na NBA garantiu que Jonathan Kuminga se compara com Cade Cunningham e Scottie Barnes.

“Ele aparentemente acha que é um jogador do nível de Cunningham e Scottie Barnes na NBA, onde deveria conseguir esse tipo de contrato. É realmente um dilema. Acho que é ruim para o Warriors e ruim para ele”, disse a fonte.

“Kuminga se imagina no mesmo patamar que esses jogadores, com um salário comparável. Ele pode chegar lá um dia. Mas, por enquanto, se depara com uma escolha nada atraente. Ou um contrato de dois anos favorável à equipe, avaliado em US$45 milhões, ou a oferta de um ano por US$7,9 milhões, que o torna agente livre irrestrito na próxima temporada”, avaliou Kroichick.

Portanto, ele quer estar no mesmo patamar de salários de sua classe do Draft. Cade Cunningham e Evan Mobley assinaram extensões no valor de US$269 milhões por cinco anos cada. Scottie Barnes e Franz Wagner, enquanto isso, receberam US$224 milhões por cinco anos. Jalen Suggs (cinco anos, US$ 150 milhões) e Jalen Green (três anos, US$ 105 milhões) também garantiram seus futuros.

Entretanto, os números de Jonathan Kuminga são piores que dos nomes citados. Em quatro anos na NBA, ele teve menos minutos que os dois, com médias de 12,5 pontos, 4.0 rebotes e 1,8 assistência na carreira.

Por outro lado, Cunningham tem 22,1 pontos, 5,4 rebotes e 7,4 assistências e Barnes soma 17,2 pontos, 7,5 rebotes, 5.0 assistências. Além disso, eles são os líderes de Detroit Pistons e Toronto Raptors. o ala-pivô do Warriors, por sua vez, é reserva.

Até o momento, Kuminga e o Warriors estão longe de um acordo. Afinal, o ala quer receber cerca de US$30 milhões por ano. No entanto, a franquia não está disposta a oferecer esse valor ao jogador.

Ao final da última temporada da NBA, o Warriors estendeu a oferta qualificatória de US$7,9 milhões a Kuminga. Como resultado, o jogador se tornou agente livre restrito. Ou seja, Golden State pode igualar as ofertas de outros times. Mas caso não haja acordo para extensão, o jovem será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

De acordo com o repórter Anthony Slater, da ESPN, o jogador de 22 anos está chateado com as ofertas da equipe para a renovação de contrato. A última foi de US$45 milhões por duas temporadas.

Por fim, o site The Athletic revelou que o atleta não aceitou a proposta de US$45 milhões porque o Warriors insiste em incluir uma team option no segundo ano. Ou seja, na offseason de 2026, Golden State poderia abrir mão do jogador. Além disso, há outro impasse. Afinal, a franquia reluta em manter a cláusula de veto de troca que viria com a renovação.

